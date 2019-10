Empresas japonesas e de Saskatchewan unem forças para promover a CCS e reduzir as emissões de CO2

TÓQUIO, Japão, 8 de outubro de 2019 /CNW/ - Com um interesse comum e o desejo de agir para causar impacto sobre as mudanças climáticas, reduzindo significativamente as emissões de carbono, organizações representando o Japão e Saskatchewan, no Canadá, concordaram em colaborar para acelerar o uso e a compreensão da captura, utilização e do armazenamento de carbono (CCUS/CCS). Um compromisso conjunto na forma de um Memorando de Entendimento (MOU) foi assinado hoje, entre a Japan CCS Co., Ltd (com sede em Tóquio, Japão) e o International CCS Knowledge Center (com sede em Regina, Saskatchewan, Canadá).

A CCUS é reconhecida pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas como uma tecnologia necessária para atingir as metas globais de mudança climática, no âmbito do Acordo de Paris, e é um componente indispensável no portfólio de tecnologias necessárias para atingir o cenário de dois graus.

O MOU sinaliza um caminho a seguir, a fim de colaborar com o desenvolvimento, a demonstração e a implantação da CCUS, reduzindo, assim, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e proporcionando segurança energética.

Em um esforço para acelerar a implantação da CCUS, a Japan CCS Co., Ltd. está conduzindo, em nome do governo japonês, o Projeto de demonstração Tomakomai CCS, para comprovar a viabilidade da CCS de cadeia completa no Japão. Valiosos conhecimentos e experiências estão sendo adquiridos.

Sendo pioneiro na CCUS, o International CCS Knowledge Centre, com sede no Canadá, une forças com a Japan CCS Co. para facilitar o compartilhamento da experiência e das lições aprendidas na construção, por meio da operação e manutenção das instalações da CCS Boundary Dam 3 da SaskPower, a primeira instalação do mundo de CCS pós-combustão em escala comercial em uma usina termoelétrica.

O International CCS Knowledge Centre e a Japan CCS Co. trabalharão juntos para trocar informações e conhecimento sobre a CCUS adquirida durante a condução de seus projetos, a fim de compartilhar e disseminar essas informações, com vistas a avançar na implantação da CCUS no mundo.

Estiveram presentes na cerimônia de assinatura do MOU: Scott Moe, primeiro-ministro de Saskatchewan, Ian Burney, embaixador do Canadá no Japão, e Hideki Makihara, ministro de economia, comércio e indústria do Japão.

Citações

"Saskatchewan está ajudando a liderar o mundo em tecnologias inovadoras que podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa no mundo todo. A colaboração entre o International CCS Knowledge Center e a Japan CCS Co. destaca a liderança global de Saskatchewan em CCUS, e o impacto que essa tecnologia inovadora pode ter, muito além das nossas fronteiras."

- Scott Moe, primeiro-ministro de Saskatchewan, Canadá

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Japan CCS Co., a fim de trabalharmos em conjunto para causar impacto na redução das emissões globais de carbono com captura e armazenamento desse composto."

- Mike Monea, presidente e diretor executivo do CCS Knowledge Centre

"É importante compartilhar experiências e conhecimento para avançar a CCS como uma medida global de mitigação, e estamos felizes por colaborar com o CCS Knowledge Centre."

- Shoichi Ishii, presidente da Japan CCS Co., Ltd.

Fatos rápidos

Japão e Canadá

A CCUS é identificada como uma das áreas de foco compartilhadas entre o Japão e o Canadá no Memorando de Cooperação, para que haja cooperação na área de energia. O memorando foi assinado, em junho de 2019, na Reunião ministerial do G20 sobre transições de energia e ambiente global para o crescimento sustentável, em Karuizawa, Japão.

Alguns exemplos de iniciativas de grande escala da CCUS no Canadá: A instalação BD3 CCS da SaskPower; o projeto de monitoramento e armazenamento de CO 2 Weyburn - Midale ; o projeto de armazenamento de CO 2 Aquistore; e a instalação Quest CCS.

- ; o projeto de armazenamento de CO Aquistore; e a instalação Quest CCS. Conforme descrito no quinto plano estratégico de energia do Japão, com relação à CCUS, "serão realizadas pesquisas e desenvolvimento para o uso prático da tecnologia de captura, utilização e armazenamento (CCUS) de dióxido de carbono, por volta de 2020, com a devida consideração ao possível momento para a comercialização da tecnologia de captura e armazenamento de carbono (CCS)".

Links

Alterações climáticas

Em nenhum momento da história, os níveis de concentração de CO 2 estiveram tão altos ou crescendo tão rapidamente quanto hoje - Keeling Curve: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide (Curva de Keeling : um registro diário do dióxido de carbono atmosférico), (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego)

estiveram tão altos ou crescendo tão rapidamente quanto hoje - Keeling Curve: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide (Curva de : um registro diário do dióxido de carbono atmosférico), (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) A CCS é considerada essencial em três dos quatro caminhos para manter o aquecimento global dentro de 1,5 o C – no Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas: aquecimento global de 1,5 ºC

C – no Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas: aquecimento global de 1,5 ºC A maior parte do mundo não consegue atingir as metas de emissão sem a CCS. E, para aqueles que conseguem, o aumento médio no custo de mitigação é de 138% – Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas: IPCC AR5 2014

CCUS/CCS

Sobre o International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): aberto desde 2016, sob a direção de um conselho independente, o Knowledge Centre foi estabelecido pela BHP e pela SaskPower, com autoridade para promover o entendimento global e a implantação da CCS em grande escala para reduzir as emissões globais de GEE. Fornece o know-how para implementar projetos de CCS em grande escala, bem como para a otimização de CCS por meio do aprendizado básico tanto das instalações do Boundary Dam 3 de CCS totalmente integradas, quanto do abrangente estudo de CCS de segunda geração, conhecido como estudo de viabilidade de CCS Shand. Para obter mais informações: https://ccsknowledge.com/.

Sobre a Japan CCS Co., Ltd.: contratada pelo governo japonês para demonstrar um sistema CCS de cadeia completa, na cidade de Tomakomai, Hokkaido, a Japan CCS Co., Ltd. (JCCS) foi fundada em maio de 2008, quando um grupo de grandes empresas com experiência em áreas relacionadas à CCS, incluindo exploração e desenvolvimento de energia, petróleo, petróleo e gás e engenharia de usinas, uniram forças para responder ao apelo do governo japonês pelo desenvolvimento da tecnologia CCS como medida preventiva contra o aquecimento global. A JCCS é a única empresa do mundo a ser fundada e dedicada totalmente ao desenvolvimento da tecnologia de CCS integrada. Para obter mais informações: https://www.japanccs.com/en/.

FONTE International CCS Knowledge Centre

