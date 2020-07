Empresas se adaptam ao home office com soluções em nuvem

De acordo com a consultoria americana, a previsão é que, até 2024, as reuniões presenciais representem apenas 25% dos encontros corporativos, devido à expansão de usuários utilizando a videoconferência. Já em relação à telefonia em nuvem, o número de empresas utilizando o serviço deve crescer 8,9% em 2020 e 17,8% em 2021.

A solução de voz em nuvem, por exemplo, permite que os colaboradores realizem o atendimento de casa, com ligações em alta qualidade por meio da internet, seja utilizando um telefone IP ou com o softphone no dispositivo móvel. Para os clientes net2phone, há as duas opções

Softphone net2phone

Com interface intuitiva, o softphone net2phone é um aplicativo que funciona como extensor do ramal do telefone de mesa. A ferramenta é gratuita, disponível para dispositivos Android e iOS e permite fazer/receber ligações, transferir chamadas e realizar outros recursos de discagem diretamente no aplicativo.

Telefone IP

Baseado em protocolo de internet, o aparelho é outra opção para realizar o atendimento. O telefone de mesa pode ser conectado a uma porta de internet para atender e realizar ligações. Com o telefone, o usuário tem acesso a todos serviços de telefonia, como identificador de chamadas, opção de gravação, transferência entre ramais e histórico.

A tecnologia é integrada a uma plataforma de PABX virtual, onde é possível gerenciar o fluxo de chamadas da empresa, além de funções para aumentar a performance no atendimento, sem a necessidade de equipamentos e estruturas físicas.

"O principal benefício que a IDT-net2phone proporcionou para a nossa empresa foi a versatilidade para atender às ligações nos ramais fixos ou no aplicativo do celular (em qualquer lugar do mundo). A digitalização da nossa linha, funcionando com o PABX (virtual), ura, caixa postal, identificador de chamada foram as melhores escolhas para nossa companhia", destaca Matheus Grando, sócio-diretor da Lopes Brooklin, sobre as vantagens oferecidas pela tecnologia.

Soluções de comunicações unificadas

Além da telefonia em nuvem, a net2phone oferece modernas ferramentas para ajudar os seus clientes a se comunicarem com mais facilidade, mobilidade e escalabilidade. Conheça as soluções de comunicações unificadas oferecidas pela operadora.

net2phone Huddle

O net2phone Huddle é uma plataforma de videoconferência segura, rica em recursos e de alta definição para reuniões virtuais. Com a solução, os participantes podem compartilhar suas telas e de vídeos do YouTube, controlar a seleção de áudio e vídeo, opção de levantar a mão para interagir, conferência por telefone, bate-papo público e privado.

Além de versão para web, os clientes podem baixar o aplicativo em qualquer dispositivo móvel, seja iOS ou Android, disponível gratuitamente na App Store e na Play Store.

Integração com Microsoft Teams

Na integração, os usuários utilizam as funcionalidades corporativas do MS Teams com o ramal da empresa fornecido pela net2phone de forma unificada, permitindo que os colaboradores tenham tudo dentro de um único ambiente de colaboração e comunicação em nuvem. Ao integrar a solução, é possível realizar e receber ligações internas e externas, transferir chamadas e utilizar outros recursos avançados da telefonia em nuvem.

Para mais informações sobre os serviços de comunicação empresarial, acesse net2phone.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216797/net2phone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216798/net2phone.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MB8XrrErnzA

FONTE net2phone

Related Links

http://net2phone.com.br/



SOURCE net2phone