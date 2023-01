Empresas Transnacionais Elogiaram a CIIE como uma Plataforma Influente para Compartilhar Oportunidades

SHANGHAI,China, 9 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- A Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) é descrita por expresas globais como uma Plataforma importante para promover comércios, investimentos e cooperações internacionais.

Participantes da indústria continuam a argumentar que a Expo abre mais o mercado chinês para o resto do mundo, e ajuda fortemente a globalização econômica e a liberalização dos comércios.

A sales representative (left) introduces products to visitors at its booth during the fifth China International Import Expo held in Shanghai from Nov 5-10, 2022.

Fabrice Megarbane, o Presidente da L'Oréal North Asia e CEO da L'Oréal China, descreveu a CIIE como um "acelerador" para ajudar a acelerar o velocidade da inovação e encorajar a colaboração.

A Panasonic também aplaudiu a Expo. O vice-presidente executivo da Panasonic Holdings Corp, Tetsuro Homma, elogiou que a Expo é uma exposição global estratégica e uma plataforma importante para os países interagirem.

De acordo com as estatísticas oficiais, o faturamento esperado acumulado das últimas cinco edições da CIIE totalizou US$ 340 bilhões, indicando que muitas empresas internacionais podem se desenvolver por meio da CIIE.

A quinta CIIE concluída em 10 de novembro de 2022 mostrou resultados frutíferos. Mais de 2.800 empresas se reuniram na feira para apresentar seus produtos, tecnologias e serviços na exposição de negócios, incluindo 284 das 500 maiores empresas do mundo e muitos gigantes da indústria, como Panasonic, Bayer e L'Oréal.

"Por cinco anos, a CIIE não só tem sido a escolha ideal para empresas internacionais que desejam fazer estreias globais de seus novos produtos e tecnologias de ponta, mas também tem testemunhado a transição de muitos participantes de expositores para investidores", disse Sheng Qiuping, o vice-ministro do Comércio da China.

A influência internacional da Expo também se expandiu. Nos últimos cinco anos, a CIIE tem sido amplamente coberta pela mídia em todo o mundo.

A Associated Press (AP), a Reuters, a Agence France-Presse (AFP), a RIA Novosti, a Yonhap News Agency e outras grandes mídias internacionais noticiaram a Expo. Artigos relevantes publicados pelas principais agências de notícias internacionais atingiram uma audiência internacional estimada em 1,2 bilhão em quase 100 países e territórios.

Muitos participantes também prestigiaram o Fórum Econômico Internacional de Hongqiao, uma parte fundamental da CIIE, como uma plataforma de alto nível que promoveu o diálogo entre as comunidades política, empresarial e acadêmica sobre questões globais de cooperação para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

O quinto Fórum de Hongqiao, com o tema "Estimulação do Ímpeto de Abertura e Compartilhamento de Oportunidades de Cooperação", refletiu o compromisso da China de se abrir ainda mais para o mundo.

De acordo com o World Openness Report 2022, divulgado no quinto Fórum de Hongqiao, a taxa de abertura da China aumentou 5,6% desde 2012 a 2020, um sinal de que o país se tornou um vital impulsionador da globalização econômica.

À medida que a China avança em sua abertura institucional e cria condições favoráveis para atrair investimentos estrangeiros, o efeito de transbordamento mais amplo da CIIE facilitará o acesso de empresas transnacionais aos grandes mercados do país, disseram autoridades.

A sexta edição da CIIE será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro de 2023. As inscrições para a sexta feira Expo já começaram e mais de 100.000 metros quadrados de espaço já foram reservados. Garanta seu estande em: https: //www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en.

