Empréstimo Sim, do Santander, oferece melhor experiência ao cliente com a utilização de plataforma decisional

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sim, fintech de empréstimos pessoais do Grupo Santander, tem como mindset de negócio, o cliente no centro das estratégias. Para isso, a empresa utiliza a plataforma de tomada de decisões da FICO, líder mundial em software de análise preditiva, que possui tecnologia de Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e analíticos para gerir grandes volumes de dados – possibilitando a comunicação com os consumidores pelos canais e horários mais efetivos e oferecendo ofertas customizadas.

"Estamos num mundo onde o dado é fundamental. O relacionamento com o nosso cliente é muito simples, ele entra na nossa esteira somente com seu CPF e a partir daí começamos o processo de empréstimo. Se não tivéssemos dados suficientes para poder respondê-lo de forma rápida, seria impensável ter nossa atual operação. Por isso é fundamental ter diversas bases de dados que nos permitam conhecer o perfil do consumidor em linha com o que ele merece, não somente com relação ao crédito, mas também ao preço. Ter ferramentas que permitam analisar esses dados em uma operação digital é a chave", afirma Francisco Muñoz, CEO da Sim.

Na esteira das grandes transformações tecnológicas do mercado financeiro brasileiro, com a chegada do Pix e do Open Banking, a plataforma decisional também auxiliou a Sim a proporcionar uma experiência ainda melhor a seus clientes. "Nós já estamos utilizando o Open Banking quando um cliente permite a utilização de suas informações, e isso torna mais simples a concessão de um crédito. Muitas vezes você precisa de informações sobre o cliente e se ele mesmo nos proporcionar isso, podemos conhecê-lo melhor e fazer melhores ofertas", acrescenta Muñoz.

De acordo com o executivo, se a empresa não contar com uma tecnologia robusta, que permita analisar grandes volumes de dados e tomar as melhores decisões, ela provavelmente terá dificuldades em se manter competitiva. "Se você não tem uma plataforma que te permita utilizar todos os dados, não vai conseguir participar da economia digital. Ela deve oferecer flexibilidade para que você possa mudar suas estratégias e políticas de um jeito simples, rápido e eficiente", completa.

A Sim participou do FICO Innovative Minds, uma série de vídeos em que executivos de diferentes empresas conversam sobre tecnologia, inovação, tendências e estratégias de negócio. Clique aqui para acessar a edição com Francisco Muñoz.

Sobre a Sim

A Empréstimo Sim é uma fintech, pertencente ao Grupo Santander, que oferece soluções de crédito com e sem garantia para pessoas físicas. Lançada em setembro de 2019, a plataforma multiproduto de crédito atende o mercado aberto, ampliando a atuação para além dos correntistas ou clientes com relacionamento com o banco. Por meio de um processo 100% digital, o cliente se cadastra, simula e solicita o empréstimo com ofertas personalizadas em apenas 5 passos. Como diferencial, a empresa é uma das poucas do mercado que disponibiliza o seguro prestamista – que pode ser contratado junto ao empréstimo – e oferece desconto exclusivo de até 20% para a contratação em débito em conta. Com dois anos de história, a empresa possui uma carteira de crédito de 1,6 bilhões de reais, mais e 6 milhões de clientes cadastrados e mais de 40 parceiros de venda integrada.

Sobre a FICO

Líder mundial em software de análise preditiva, a FICO é especializada em examinar dados e aplicar tecnologias como inteligência artificial, machine learning e analíticos para prever o comportamento do consumidor, otimizando as interações das empresas com seus clientes. Com atuação em mais de 100 países, a empresa desenvolveu uma plataforma na nuvem que contribui com a tomada de mais de 10 bilhões de decisões de negócio por ano e que protege 2,6 bilhões de cartões contra fraudes. A FICO reúne mais de 200 patentes globais de tecnologias que aumentam a lucratividade e a satisfação do cliente, colaborando para o crescimento de empresas de diversos segmentos, como financeiro, seguros, varejo, telecomunicações, entre outros. Fundada em 1956 e com sede no Vale do Silício, a FICO inaugurou seu escritório no Brasil em 1998.

