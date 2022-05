EMQ participe à la conférence Code BEAM Europe 2022 à Stockholm

Bien fournie, la conférence de deux jours a fusionné avec 30 conférences de pointe et des tutoriels approfondis sur les applications réelles d'Erlang, d'Elixir et d'autres technologies émergentes.

Le langage BEAM rencontre un franc succès depuis trois décennies. Erlang, le plus important du langage BEAM, sous-tend les systèmes distribués performants et massivement évolutifs et a servi de base à de nombreux projets IdO de haut niveau.

EMQX , produit phare d'EMQ, est un agent de messages MQTT distribué, open-source et ultra-évolutif écrit en Erlang/OTP. En particulier, la dernière version d' EMQX 5.0 améliore considérablement les performances globales, prenant en charge 100 millions de connexions d'appareils IdO aux heures de pointe.

Erlang met en œuvre des processus concomitants, de longue durée et de transmission massive de messages pour fournir un accès aux données IdO haut débit aux clients mondiaux d'EMQ.

À ce jour, EMQ a offert un grand nombre de projets open source Erlang sur son Site Github . EMQX est maintenant classé nº 1 des projets Erlang open source populaires par LibHunt , et il compte plus de 9 600 étoiles sur Github.

Au cours de la conférence, William Yang, ingénieur logiciel chez EMQ, a prononcé un discours éclairant, intitulé « QUICER : next-generation transport protocol library for BEAM » (QUICER : bibliothèque de protocoles de transport de nouvelle génération pour BEAM).

Le protocole QUIC, proposé à l'origine par Google, a récemment acquis une présence remarquable.

« Pour les applications IdO, les protocoles de messagerie doivent être légers, car les appareils IdO sont généralement limités en ressources. Malheureusement, les protocoles de transport et de sécurité existants, à savoir TCP/TLS et UDP/DTLS, sont insuffisants en termes de frais de connexion, de latence et de migration de connexion lorsqu'ils sont utilisés pour des applications IdO.

Cependant, en intégrant MQTT à QUIC, nous pouvons résoudre certains problèmes que TCP ne pouvait pas résoudre et obtenir des performances plus élevées », selon William Yang.

William a également mis en avant la première implémentation MQTT au monde avec QUIC alimentée par EMQ et la nouvelle bibliothèque open source NIF QUICER ( GitHub - emqx/quic: QUIC Protocol for Erlang & Elixir ) créée pour BEAM.

Un autre discours de Dmitrii Fedoseev d'EMQ a abordé la façon de tester distribué de façon cohérente et tolérante des pannes avec SNABBKAFFE. Dmitrii Fedoseev a expliqué comment EMQ a adopté avec succès l'approche basée sur les traces pour les applications pratiques en production. La compréhension profonde de la façon dont les logiciels se comportent dans l'environnement de production réel d'EMQ est cruciale pour son succès.

À propos d'EMQ

Fondée en 2017, EMQ est un fournisseur innovant de technologie open source solidement ancré dans l'infrastructure de données IdO, offrant les meilleures solutions de messagerie MQTT, de base de données de streaming et d'Edge Computing Cloud Native de premier ordre. Elle s'épanouit dans la construction des bases d'une économie numérique qui suscite des attentes quant à la façon dont le monde fait des affaires à l'ère de l'IdO.

La mission d'EMQ est de fournir aux organisations des solutions IdO durables grâce à des données IdO unifiées « Connect, Move, Process, and Analyze » (connecter, déplacer, traiter et analyser) de l'edge au cloud vers le multi-cloud.

Les solutions Cloud-Edge d'EMQ sont robustes et flexibles et garantissent une qualité, une fiabilité, une sécurité, une bande passante, une latence et un débit de qualité industrielle pour garantir une disponibilité maximale de votre important actif IdO et faciliter votre transformation numérique.

En tant qu'organisation mondiale, EMQ a installé son centre de R&D à Stockholm, en Suède, et dispose de 10 bureaux aux Amériques, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Environ 10 000 organisations de toute taille utilisent le produit phare d'EMQ (EMQX), couvrant plus de 100 millions de dispositifs IdO dans plus de 50 pays.

