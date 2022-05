EMQ woont 2022 Code BEAM Europe congres in Stockholm bij

Het enerverende tweedaagse congres conferentie was gevuld met 30 geavanceerde gesprekken en diepgaande tutorials over actuele toepassingen van Erlang, Elixir en andere opkomende technologieën.

De taal van BEAM is al drie decennia succesvol en is dat nog steeds. Erlang, de meest prominente van de BEAM-taal, ondersteunt hoogwaardige en enorm schaalbare gedistribueerde systemen en vormt de basis voor veel succesvolle high-profile IoT-projecten.

EMQ's vlaggenschipproduct EMQX is een open-source, uiterst schaalbare gedistribueerde MQTT-messaging broker, geschreven in Erlang/OTP. Met name de nieuwste versie van EMQX 5.0 verbetert de algehele prestaties aanzienlijk, met 100 miljoen verbindingen van IoT-apparaten tijdens piekuren.

Erlang zorgt voor hoge concurrentie, langlopende processen en massale berichtoverdracht om mondiale klanten van EMQ altijd en op hoge snelheid toegang te geven tot IoT-gegevens.

Tot op heden heeft EMQ een groot aantal open-source Erlang-projecten op de Github-site ondersteund. EMQX staat nu op nummer 1 van de populaire open-source Erlang-projecten van LibHunt, en heeft meer dan 9,6 k sterren op Github.

Tijdens het congres presenteerde William Yang, software engineer bij EMQ, een verhelderende keynote, getiteld 'QUICER: next-generation transport protocol library for BEAM.'

Het QUIC-protocol, dat oorspronkelijk door Google werd voorgesteld, heeft onlangs een opmerkelijke aanwezigheid verworven.

"Voor IoT-toepassingen moeten berichtenprotocollen lichtgewicht zijn, aangezien IoT-apparaten meestal beperkte hulpmiddelen hebben. Helaas schieten de bestaande transport- en beveiligingsprotocollen, namelijk TCP/TLS en UDP/DTLS, te kort als het gaat om de verbindingsoverhead, latentie en de verbindingsmigratie bij gebruik in IoT-toepassingen.

Door MQTT te integreren met QUIC, kunnen we echter een aantal problemen oplossen die met TCP niet konden worden opgelost, wat kan leiden tot betere prestaties, " aldus William.

William belichtte ook 's werelds eerste MQTT over QUIC-implementatie, ondersteund door EMQ en de nieuwe open-source NIF library QUICER ( GitHub - emqx/quic: QUIC Protocol voor Erlang en Elixir) die is gebouwd voor BEAM.

Een andere keynote van Dmitrii Fedoseev bij EMQ gericht op het testen van gedistribueerde consistente fout-tolerant met SNABBKAFFE. Dmitrii heeft laten zien hoe EMQ met succes de op tracering gebaseerde benadering heeft toegepast voor de praktische toepassingen die in productie zijn. EMQ heeft een diepgaande kennis van de manier waarop software zich in de echte productieomgeving gedraagt van cruciaal belang is voor succes.

Over EMQ

Het in 2017 opgerichte EMQ is een innovatieve aanbieder van diepe open-source-technologie met sterke wortels in de infrastructuur van IoT-gegevens, en levert 's werelds toonaangevende cloud-gebaseerde MQTT-berichten, streamingdatabase en geavanceerde computeroplossingen, en bloeit op het opbouwen van de basis van de digitale economie die verwachtingen opwekt voor hoe de wereld in het IoT-tijdperk zaken doet.

Het is EMQ's missie om de organisaties te voorzien van toekomstbestendige IoT-oplossingen door middel van een gecombineerd 'verbinden, verplaatsen, proces en analyseren' van IoT-gegevens van de rand naar de cloud naar multi-cloud.

De robuuste en flexibele Cloud-Edge-oplossingen van EMQ waarborgen de kwaliteit, betrouwbaarheid, beveiliging, bandbreedte, latentie en doorvoer van industriële kwaliteit, om een maximale uptime voor uw kritieke IoT-activum te waarborgen en uw digitale transformatie soepeler te laten verlopen.

Als wereldwijde organisatie heeft EMQ zijn R&D-centrum gevestigd in Stockholm, Zweden, met 10 kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan. Ongeveer 10.000 organisaties van elke omvang gebruiken EMQ's vlaggenschipproduct (EMQX) in meer dan 100 miljoen IoT-apparaten in meer dan 50 landen.

