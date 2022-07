EMX by Big Village, le numéro un des SSP Premium, lance des Marketplaces privées Premium (PMP), certifiées par Jounce Media

Les PMP d'EMX, notées et certifiées par Jounce Media, favorisent une plus grande transparence, permettant aux acheteurs d'activer facilement l'inventaire direct des éditeurs de la plus haute qualité à l'échelle

NEW YORK, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- EMX by Big Village , un groupe de technologie programmatique de bout en bout de premier plan axé sur la planification, l'achat et la mesure de médias sur télés connectées et omnicanaux, a annoncé son partenariat avec Jounce Media , le leader de l'industrie en matière d'optimisation du chemin d'approvisionnement basé sur les données, pour fournir des Marketplaces privées certifiées Premium. Alors que les annonceurs se concentrent de plus en plus sur la qualité de l'inventaire et l'optimisation du chemin d'approvisionnement (SPO), les PMP d'EMX certifiées par Jounce Media permettent aux acheteurs de médias d'activer facilement un inventaire premium à haute performance à l'échelle.

Selon Jounce Media, 44 % des enchères disponibles pour les acheteurs de plateformes à la demande (DSP) conduisent à des chaînes d'approvisionnement à bonds multiples qui entraînent des frais inutiles, et parmi les 56 % d'enchères restantes, la plupart conduisent à des placements publicitaires de faible qualité qui n'ont aucun effet démontrable sur le comportement des consommateurs.

Grâce à des audits indépendants de plus de 1,5 million de sites Internet, d'applications mobiles et d'applications pour télés connectées, Jounce Media évalue l'efficacité marketing de chaque chaîne d'approvisionnement programmatique. L'analyse de Jounce Media a conclu que l'écrasante majorité des bidstream ne répondent pas à ses normes de qualité de base.

Les offres premium, telles que définies par Jounce Media, répondent à trois critères :

Des chaînes d'approvisionnement directes, sans intermédiaires inutiles. Des expériences publicitaires axées sur l'utilisateur qui associent des placements à fort impact à un contenu original. Des résultats commerciaux prouvés pour les spécialistes du marketing de performance.

Jounce Media a identifié 77 éditeurs qui répondent à sa norme premium, et ces éditeurs premium affichent une augmentation de leurs ventes de 27 % par rapport au reste du web.

Avec EMX, l'accès à l'offre premium est facile. Sa composition de l'offre surindexe de 184 % les éditeurs web certifiés par Jounce par rapport aux autres ad exchanges. Grâce à son intégration avec Jounce Media, EMX met cette offre de qualité à la disposition de tous les spécialistes du marketing sur n'importe quelle plateforme à la demande.

Grâce à un identifiant de transaction unique, EMX offre un accès direct maximal aux éditeurs de premier plan, tels que McClatchy, Gannett, Internet Brands, Leaf Group, Penske Media Corporation, a360 media et News Corp.

« Chez EMX, nous nous engageons à offrir aux acheteurs de médias l'inventaire qu'ils recherchent, y compris l'approvisionnement direct le plus développé disponible sur le marché », a déclaré Brian Weigel, directeur de l'exploitation chez EMX by Big Village. « Avoir des PMP d'éditeurs premium qui sont certifiés par Jounce Media démontre notre engagement à promouvoir un écosystème de programmation sain et offre la possibilité de générer des résultats pour les campagnes publicitaires. »

« Les acheteurs médias responsables devraient connaître et faire confiance à chaque éditeur sur leur plan média. Mais la complexité de la chaîne d'approvisionnement programmatique met l'achat média hors de portée pour la plupart des marques », a déclaré Chris Kane, fondateur et président de Jounce Media. « Notre partenariat avec EMX permet à chaque employé marketing, sur chaque plateforme à la demande, d'acheter facilement le meilleur du web. »

« Il s'agit d'un exemple de la réalisation de notre mission et de notre vision d'établir des normes plus élevées pour la publicité programmatique », a déclaré Michael Zacharski, directeur général d'EMX by Big Village. « Je ne pourrais être plus fier de ce que nous avons accompli. »

À propos d'EMX by Big Village

EMX est un groupe leader en technologie programmatique de bout en bout, axé sur la planification, l'achat et la mesure des médias pour télés connectées et omnicanaux. En tant que plateforme mondiale de premier ordre de fourniture directe aux éditeurs (SSP), plateforme de données, bureau d'échange de médias et cloud de marketing local, EMX est la technologie entièrement détenue qui alimente l'activité média programmatique de Big Village. Big Village est une entreprise internationale de publicité, de technologie et de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur emxdigital.com

À propos de Jounce Media

Jounce Media est le leader du secteur de l'optimisation du parcours d'approvisionnement basée sur les données. Grâce à des audits mis à jour quotidiennement sur plus de 1,5 million de sites Internet, d'applications mobiles et d'applications pour télés connectées, Jounce maintient une cartographie complète de chaque chaîne d'approvisionnement de la publicité programmatique et met ces données à la disposition des acheteurs et vendeurs programmatiques. Les plus grandes entreprises de marketing, les sociétés de médias et les plateformes de technologie publicitaire du monde font confiance à Jounce pour permettre des échanges programmatiques très efficaces.

