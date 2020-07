En 2020, The Big Find de QVC y HSN se realizará virtualmente

Los candidatos seleccionados serán entonces invitados a presentar sus productos virtualmente en septiembre por videoconferencia ante un panel de jueces de QVC y HSN, que incluirá ejecutivos de merchandising, presentadores de programas y creadores de marcas consolidadas de QVC y HSN. El panel de jueces de QVC y HSN entrevistará a los candidatos para conocer más sobre la historia de su marca, antecedentes del producto o invento y qué es lo que hace que el producto sea interesante o relevante. Si a un emprendedor o vendedor se le asigna un "Big Ticket" (boleto especial), se lo/a invitará a continuar el proceso de presentación del producto ante QVC o HSN, lo que incluirá reuniones con equipos de merchandising y un sólido proceso de garantía de calidad antes de que la marca sea puesta al aire y publicada en línea en todas las plataformas.

La búsqueda de este año se ha ampliado a nueve categorías. El año pasado, emprendedores de los segmentos ropa, joyería, accesorios, calzado y belleza se postularon para The Big Find. En 2020, QVC y HSN agregan a la lista de categorías elegibles: decoración para el hogar, innovación en el hogar, electrónica y cocina, lo que incluye también alimentos. El añadido de las cuatro nuevas categorías se debe, en parte, a un crecimiento extraordinario en dichas categorías. Los hábitos de compra de los compradores cambiaron durante los últimos meses dadas las restricciones en las actividades. Los productos de la categoría "esenciales para el hogar", incluso oficina en el hogar, alimentos y almacenamiento, recursos tecnológicos y embellecimiento del hogar se han convertido en el interés principal de los compradores.

A través de The Big Find e iniciativas similares, QVC y HSN han consolidado su experiencia de lanzar y promocionar el crecimiento de marcas prometedoras y pequeñas empresas aprovechando el poder que tienen los relatos y las experiencias de compra impulsadas por las presentaciones. Con el correr de los años, las dos empresas han ayudado a múltiples marcas de emprendedores a convertirse en historias de éxito, a nivel nacional e internacional. Fue el caso de, entre otras, TI Cosmetics, TATCHA, SPANX®, Junior's Cheesecake y Korres.

"Nuestro negocio siempre se ha basado en descubrir y nutrir marcas auténticas y emergentes, y nuestros clientes han disfrutado realmente de conocer a los muchos emprendedores y productos inspiradores que descubrimos a través del Big Find del año pasado", dijo Mary Campbell, directora de Merchandising de Qurate Retail Group, y directora general de comercio de QVC US. "Nos entusiasma continuar consolidando ese éxito con la búsqueda de este año. Al agregar nuevas categorías, esperamos crear todavía más oportunidades para que los emprendedores con productos únicos e historias interesantes trabajen con nosotros en la curación de experiencias de productos diferenciadas para nuestros clientes".

La búsqueda inaugural de Big Find del año pasado a nivel nacional recibió más de 650 propuestas de 43 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 12 países, entre los cuales estuvieron Australia, Canadá, Alemania, India, Sudáfrica, Suiza y Reino Unido. Más de 65 prometedoras marcas del sector de belleza y moda fueron seleccionadas para presentar sus productos en las plataformas de QVC y HSN a lo largo del año 2020, entre muchas otras: Act & Acre, Alkaglam, Mented Cosmetics, Follain, Have Some Fun Today y Valencia Key. Este año, QVC y HSN esperan superar la cantidad de marcas identificadas a través de The Big Find 2020.

"Participar en The Big Find y formar parte de la comunidad de vendedores de QVC y HSN ha sido una experiencia increíble", dijo KJ Miller, cofundadora de Mented Cosmetics. "Las plataformas nos han permitido compartir nuestra historia con un nuevo universo de clientes y dar vida a nuestra marca de una manera que no hubiéramos sido capaces de lograr con los canales minoristas tradicionales. Los equipos de QVC y HSN nos han guiado a lo largo de toda esta experiencia, y nos han brindado opiniones y apoyo de gran valor. Ya hemos observado un firme crecimiento en nuestro negocio, y deseamos continuar el éxito juntos".

Este año, QVC y HSN han reforzado más todavía su apoyo a las pequeñas empresas a través de la iniciativa Small Business Spotlight (pequeña empresa destacada) de Qurate Retail, en colaboración con la Fundación NRF. A través de esta iniciativa, QVC y HSN han proporcionado una plataforma de visibilidad y un programa de mentoría a unas 20 pequeñas empresas en todo el país. Además, las empresas están lanzando una nueva fase de la iniciativa Small Business Spotlight para destacar a las pequeñas empresas que son propiedad de afroamericanos a través de sus plataformas al aire y digitales, y a las marcas de propiedad de afroamericanos que actualmente venden a QVC y a HSN.

Si desea más información sobre The Big Find, busque "The Big Find" en QVC.com y en HSN.com.

Acerca de QVC® y HSN®

QVC brinda la alegría del descubrimiento a través del poder de las relaciones. Cada día, QVC capta la atención de millones de compradores en un viaje de descubrimiento a través de una colección siempre cambiante de marcas familiares y originales nuevos productos, desde el hogar y la moda hasta la belleza, la electrónica y la joyería. En el proceso, QVC conecta a los compradores con personalidades interesantes, historias atractivas y un galardonado servicio al cliente. Con sede en West Chester, Pensilvania, y fundada en 1986, QVC tiene operaciones minoristas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Italia y en China, a través de una empresa conjunta. En todo el mundo, QVC atrae la atención de compradores en 13 cadenas de televisión que llegan a unos 380 millones de hogares y en múltiples sitios web, aplicaciones móviles y páginas en redes sociales. Si desea más información, visite corporate.qvc.com, siga a @QVC en Facebook, Instagram o Twitter o siga a QVC en Pinterest, YouTube o LinkedIn.



HSN ofrece la emoción del descubrimiento a través de inspirar sus pasiones. HSN es un minorista líder interactivo y de estilo de vida que ofrece a sus clientes una variedad curada de productos exclusivos y marcas prestigiosas. HSN incorpora entretenimiento, personalidades y expertos de la industria para proporcionar una experiencia de compra que es absolutamente única. En HSN, los clientes encuentran selecciones excepcionales en salud y belleza, joyería, hogar/estilo de vida, moda/accesorios y electrónicos. HSN capta la atención de compradores en dos cadenas de televisión que llegan a unos 92 millones de hogares, y en un sitio web, aplicaciones móviles y páginas en redes sociales. HSN fue fundada hace más de 40 años como la primera cadena de compras, y tiene su sede en San Petersburgo, Florida. Si desea más información, visite corporate.hsn.com, siga a @HSN en Facebook, Instagram o Twitter o siga a HSN en Pinterest, YouTube o LinkedIn.

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) incluye QVC®, HSN, Zulily® y las marcas Cornerstone (en conjunto, "Qurate Retail GroupSM"), además de otras participaciones minoritarias e inversiones en energía verde. Qurate Retail Group cree en una Third Way to Shop® (tercera manera de comprar), más allá del comercio electrónico transaccional o las tiendas tradicionales. Además de ser el número 1 en comercio en videos, Qurate Retail Group se encuentra entre los principales 10 minoristas de comercio electrónico de América del Norte (según Digital Commerce 360) y es líder en comercio móvil y comercio social. Si desea más información, visite www.qurateretailgroup.com, siga a @QurateRetailGrp en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a Qurate Retail Group en YouTube o LinkedIn.

