En apoyo del Día Mundial de la Diabetes de la IDF, Ascensia Diabetes Care lanza el concurso "This is Diabetes" (Esto es la diabetes) para destacar la necesidad del acceso a la atención de la diabetes

Rob Schumm, presidente de Ascensia Diabetes Care, comentó: "Nos enorgullece apoyar el Día Mundial de la Diabetes por sexto año consecutivo. Según la IDF, millones de personas que viven con diabetes (PWD) en todo el mundo no tienen acceso a la atención básica de la diabetes necesaria para controlar de manera óptima su enfermedad y evitar complicaciones graves. Por lo tanto, el tema de este año es muy apropiado, ya que coincide con el centenario del descubrimiento de la insulina, un medicamento que salva vidas para aquellos con diabetes tipo 1 y para algunos que viven con diabetes tipo 2".

"A través de este concurso, queremos valernos del arte y la fotografía para destacar cómo el acceso a los medicamentos, la tecnología, una dieta saludable y los profesionales de la salud pueden empoderar a las personas con discapacidad para simplificar y mejorar sus vidas, y cómo la falta de acceso puede hacer que sus vidas sean más complicadas", continuó Schumm.

Miembros de la comunidad de diabetes en línea, artistas profesionales y fotógrafos, así como un representante del grupo Diabetes Insider de Ascensia, que está conformado por varios empleados que viven con diabetes, han sido elegidos para formar parte del jurado. Juntos, estos jueces elegirán a un ganador y a tres finalistas en función de tres criterios: creatividad; narrativa; y la conexión con el tema del Día Mundial de la Diabetes de este año.

Radicado en Singapur, Pei Yan Heng, fotógrafo que vive con diabetes tipo 2, y juez del concurso "This is Diabetes", comentó: "Vivir con diabetes, agradezco plenamente cómo tener acceso a los medicamentos, la tecnología de monitoreo y el apoyo correctos de los profesionales de la salud me ayudan a controlar mi glucosa de manera eficaz. Por ello, es un placer para mí ser parte del concurso de Ascensia, que es una excelente manera para que la gente destaque y comparta de manera creativa sus historias y pensamientos sobre cómo estos recursos y el apoyo benefician a las personas con PWD en todo el mundo".

©2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Contoaur son marcas comerciales o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654607/WDD21_Hero_Image.jpg



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1654606/Ascensia_This_is_Diabetes_WDD_2021.mp4



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

FUENTE Ascensia Diabetes Care

SOURCE Ascensia Diabetes Care