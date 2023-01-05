En Büyük İkinci Mikro Blog Platformu Koo, #JoinKoo Etiketiyle Dünyayı Koo'ya Katılmaya Davet Ediyor

SAN FRANCISCO, 6 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen yatırımcıları Tiger Global ve Accel Partners tarafından desteklenen iki yıllık bağımsız bir girişim olan Koo Uygulaması, web ve mobil uygulamalarda bulunan kapsayıcı, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz erişilebilen platformunu deneyimlemeleri için dünyanın dört bir yanındaki yerel dil konuşanları #JoinKoo'ya davet ediyor.

With over 60 million downloads Koo is the 2nd largest microblogging platform available to the world

Uygulama İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Endonezyaca, İspanyolca, Portekizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Türkçe ve Hintçe dahil olmak üzere 20'den fazla küresel dilde kullanılabiliyor. Yakında birçok yeni küresel dil kullanıma sunulacak. Koo Uygulaması, çok dilli özelliklere sahip dünyanın ikinci büyük mikro blog platformu.

Koo yakın zamanda dünya genelinde 60 milyon indirme sayısına ulaştı. Platformun, kullanıcıların Twitter'dan Koo'ya geçmesini sağlayacak bir özellik ve insan olduklarını saniyeler içinde doğrulayabilen ücretsiz bir kendini kendini doğrulama aracı içerecek çok güçlü bir teklifle küresel ayak izini artırması bekleniyor. Şirket, tweet'leri ve takipçi listelerini Twitter'dan bir Koo hesabına aktarma özelliğiyle Twitter'dan geçişi hiç olmadığı kadar kolay hale getirerek sıfırdan başlama ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Koo'nun Multi-Language Kooing (Birden Fazla Dilde Koo Kullanma) adı verilen tescilli özelliği, kullanıcıların Koo'nun dijital kapsayıcılığı artırma hedefini yansıtan şekilde birçok dünya dilinde aynı anda paylaşım yapmalarını sağlıyor. Kullanıcılar gönderilerini görüntüleyebiliyor, ayrıca yorumları/gönderileri kendi seçtikleri dilde okumak için çeviri özelliğini kullanabiliyor. Bu, içerik oluşturucuların kendi dillerinin ötesine ulaşmalarına da yardımcı oluyor. Örneğin, bir Fransız kullanıcı artık bir Brezilyalı ile konuşabilecek ve bir Brezilyalı da bir Almanla iletişim kurabilecek. Bunu internette hiçbir yerde göremezsiniz.

Koo Kurucu Ortağı Mayank Bidawatka şunları söyledi: "Misyonumuz, dil engellerine rağmen dünyayı birleştirmek ve dünyanın en kapsayıcı sosyal medya platformu olmak. Twitter alternatifleri arayan kullanıcılar, Koo'yu kullandıklarında kendilerini aşina hissedecekler. Kullanıcıların mikro bloglarda alışık oldukları temel işlevleri korurken sevecekleri birçok yeni özellik ekledik. Koo, mikro blogların geleceğidir."

Kullanıcılar ayrıca 500 karakter sınırının, gönderi düzenleme işlevinin, 512 MB büyüklüğünde 10 adede kadar profil fotoğrafı, resim ve video yükleme özelliğinin keyfini çıkarabilirler. Koo, Apple App Store ve Google Play Store'dan indirilebilir. Daha fazla bilgi edinmek ya da bir profil oluşturarak Koo kullanmaya başlamak için www.kooapp.com adresini ziyaret edin.

Koo Hakkında:

Daha fazla bilgiye www.kooapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf: https://mma.prnewswire.com/media/1971200/Koo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1971201/Koo_Logo.jpg

SOURCE Koo