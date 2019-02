En California, desde 1999 cerca de 17,000 hispanos/latinos han sido asesinados con armas de fuego, señala un nuevo estudio

WASHINGTON, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En California, entre 1999 y 2016, cerca de 17,000 hispanos/latinos han sido asesinados con armas de fuego, de acuerdo con Victimización letal de hispanos/latinos con armas de fuego en California , un nuevo estudio de 91 páginas realizado por el Violence Policy Center (Centro para Políticas de Violencia). [Para acceder a las versiones en inglés o en castellano, incluyendo hallazgos principales, recomendaciones y materiales relacionados, vea http://www.vpc.org/CALatino.]

Financiado por el Fondo Hope and Heal (Esperanza y Sanación), un fondo colaborativo que busca detener la violencia con armas de fuego, el estudio presenta en forma detallada el impacto desproporcionado de la violencia con armas de fuego sobre los hispanos/latinos en California, con particular dureza en el grupo cuyas edades están entre 10 y 24 años. También se presentan entrevistas en profundidad con expertos de Californiana sobre las formas en que puede mejorar la recolección de datos, especialmente en lo relativo a la identificación más precisa de la raza y la etnicidad, y también respecto a la integración de distintas series de datos, para así mejorar la utilidad de los mismos y ofrecer una imagen más cabal del impacto general que tienen las muertes o heridas provocadas por armas de fuego sobre poblaciones locales, así como de los esfuerzos de ayuda que buscan prevenir la violencia.

El estudio también presenta información sobre violencia con armas de fuego relativa a otras razas/etnias que viven en California: blancos, negros, asiáticos/isleños del Pacífico e indígenas americanos/nativos de Alaska- y contiene numerosos cuadros históricos que muestran en forma detallada la mortalidad entre dichos grupos.

El Director Ejecutivo del VPC, Josh Sugarmann, afirma: "Para los latinos de California, sobre todo los latinos jóvenes, la violencia con armas de fuego constituye una crisis continua. Por décadas, California ha encabezado al país no sólo en la identificación de enfoques de prevención de violencia efectivos, sino también en la recolección de los datos necesario que nos ayuden a entender los múltiples impactos de la violencia. Para asegurar que se siga avanzando en la materia, los californianos que trabajan para abatir la violencia en sus comunidades necesitan disponer de la mejor información posible, no sólo para entender mejor los asuntos que están enfrentando, sino también para identificar cuáles estrategias de prevención de violencia son más efectivas."

Entre los hallazgos del estudio figuran los siguientes:

Entre 1999 y 2016, en California más de 16,600 hispanos murieron abatidos por armas de fuego: 12,912 en homicidios, 3,402 en suicidios y 319 en muertes no intencionales. De estas muertes con armas de fuego, 15,222 correspondieron a hombres hispanos y 1,411 a mujeres hispanas, mientras que 45 por ciento de las víctimas (7,485) tenía entre 10 y 24 años de edad.

En 2016, en California 921 hispanos fueron asesinados con armas de fuego, ya sea en homicidios, suicidios o muertes no intencionales. Más de un tercio de esas víctimas (322) tenía entre 10 y 24 años de edad.

En 2016, para aquellos homicidios de mujeres hispanas en que se pudo establecer la relación entre víctima y perpetrador, 91 por ciento de las víctimas (70 de 77) fue asesinado por gente que conocían. De estas mujeres, 27 (39 por ciento) fueron asesinadas con armas de fuego. Y de las 70 mujeres hispanas víctimas de homicidio que conocían al perpetrador, 44 (63 por ciento) tenían una relación íntima con éste, y de estas 44, 21 fueron asesinadas con armas de fuego (48 por ciento).

El estudio concluye señalando que "Debido a limitaciones en la recolección de datos, la verdadera escala del impacto que tiene la violencia con armas de fuego sobre hombres, mujeres, niños y niñas hispanas no se conoce del todo. Se requiere información exhaustiva, consistente y confiable proveniente de una amplia gama de fuentes para asegurar que las políticas que buscan prevenir la violencia actúen para salvar vidas, proteger familias y asegurar que haya comunidades sanas. Esto es válido no sólo para los hispanos en California, sino para toda la población del Estado."

La victimización letal de hispanos/latinos con armas de fuego en California utiliza datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), entidades de tipo federal, así como información en manos del Departamento de Justicia de California y que se envía al Informe Suplementario de Homicidios (Supplementary Homicide Report) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Las tasas se calculan dividiendo el número de muertes relevantes por la población relevante en California y multiplicando el resultado por 100,000.

Las definiciones usadas en Victimización letal de hispanos/latinos con armas de fuego en California han sido dictadas por los términos utilizados por dependencias gubernamentales en el proceso de recolección de información. El Violence Policy Center reconoce el papel que juega la lengua y también la importancia del lenguaje identitario. Comprendemos que la población incuída dentro del término hispano quizás no se identifique con esta etiqueta. Aunque este término se usa a lo largo de este estudio para mantener la consistencia con los datos, tal y como han sido reportados, con ello no se pretende reiterar ni apoyar alguna de las implicaciones que dicho uso conlleva. Es de esperar que en el futuro cercano la recolección de datos se vuelva más sensible y responsiva a terminología relevante y al lenguaje identitario, como sería el caso de latina/o o latinx.

El Violence Policy Center (www.vpc.org) es una organización educativa sin fin de lucro de alcance nacional que realiza investigación y educación pública sobre violencia en los Estados Unidos, proporcionando información y análisis a formuladores de políticas, periodistas, defensores y público en general. Siga al Violence Policy Center en Facebook y siga @VPCinfo en Twitter.

El Hope and Heal Fund es el único fondo colaborativo con sede en California comprometido en enfrentar la violencia con armas de fuego en ese estado mediante acciones de tipo preventivo. El Hope and Heal Fund invierte en soluciones estratégicas innovadoras, basadas en evidencia empírica, que buscan prevenir la violencia por armas de fuego, para lo cual conjunta el poder colectivo de individuos, comunidades, y entidades gubernamentales y filantrópicas con el fin de asegurar que los hogares y las comunidades californianas estén seguras y libres de muertes, heridas y traumas provocados por armas de fuego. Para más información acerca del Hope and Heal Fund, por favor visite hopeandhealfund.org y siga @HopeandHealFund en Twitter.

