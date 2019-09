En Chine, le premier lanceur de moyenne portée propulsé grâce aux LOX/LCH4 de ZQ-2 fait appel à des charges utiles dans le monde entier

Zhang Long, président de LandSpace, a déclaré : « En tant que premier lanceur de moyenne portée en Chine utilisant les propergols LOX/LCH4, ZQ-2 est universellement reconnu comme une solution réutilisable, respectueuse de l'environnement et abordable, conçue pour assurer le lancement et la mise sur orbite de petits et moyens satellites. » Le LCH4 aide à améliorer la réutilisation potentielle du moteur dans la mesure où il se trouve largement disponible pour un faible coût et contribue à empêcher les dépôts de carbone se produisant avec la combustion du carburant dans le moteur.

Le lanceur ZQ-2 a une longueur de 49,5 mètres pour un diamètre de 3,35 mètres, et il produit une poussée de 268 tonnes au décollage pour une masse de 216 tonnes. Le ZQ-2 est prévu pour placer sur orbite héliosynchrone (SSO) à une altitude de 500 km des charges utiles de 2 tonnes (l'étage supérieur accepte des charges utiles de 4 tonnes) dans le but de répondre aux exigences de lancement de la plupart des petits et moyens satellites sur le marché. Le ZQ-2 propose plusieurs interfaces standard LV-S/C, et ses options de lancement comprennent entre autres un système de séparation de colliers d'attache de dimensions standard, des systèmes de séparation à faibles chocs destinés aux satellites 'cubes' (POD), ainsi qu'un déploiement exclusif sur orbite de charges utiles importantes, de mise en commun de petits satellites et un déploiement agrégé sur orbite de satellites cubes. En outre, le ZQ-2 offre des connecteurs LV-S/C sur mesure pour répondre à différentes sortes de missions spatiales.

M. Zhang a souligné que les lanceurs ZQ-2 sont prévus en tant que solution universelle de faible coût. La Société a planifié pour l'avenir la réutilisation et une capacité de charge utile plus importante. La série ZQ-2 à combustible liquide, basée sur le concept de design réunissant « une combinaison de propergols, un diamètre universel pour le corps du lanceur et deux niveaux de moteurs de propulsion » permet une capacité de lancement allant de la tonne à la dizaine de tonnes selon diverses configurations dans le but de fournir aux clients une vaste gamme de solutions de combustible liquide pouvant mettre les satellites sur des orbites basses, moyennes et hautes.

Les sociétés commerciales mondiales de lanceurs ont largement adopté la combinaison des propergols LOX/LCH4 comme combustible préféré pour les lanceurs à bas coût de nouvelle génération. Aux États-Unis, les sociétés commerciales de l'aérospatiale Space X et Blue Origin ont mis au point avec succès des moteurs à LOX/LCH4 et sélectionné le LOX/LCH4 comme propergol de leurs fusées de nouvelle génération. Le ZQ-2 est le premier lanceur à bas coût de la Chine faisant appel à la combinaison de propergols LOX/LCH4. À l'aube de l'ère des véhicules de lancement commercial économiques et réutilisables, le ZQ-2 proposera à sa clientèle mondiale des services de lancement rentables.

LandSpace a été la seule société privée chinoise de l'aérospatiale à participer à l'événement du MAKS-2019, et elle a auparavant signé des contrats de services de lancement de satellites avec plusieurs sociétés chinoises et internationales de satellites, notamment la danoise GomSpace, l'italienne D-Orbit et la britannique OpenCosmos. Pour davantage de renseignements, veuillez envoyer un courriel à Market@Landspacetech.com ou visiter le site web sur http://www.landspace.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/967319/Land_Space_booth_MAKS_2019.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/967320/Land_Space_ZQ2.jpg

