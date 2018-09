En Chine, SEPHORA lance un nouveau concept en matière de beauté : « My Beauty Power Turn It On »

Le nouveau concept « My Beauty Power Turn It On » inspire des tendances de beauté avant-gardistes

SEPHORA, suivant son esprit visionnaire, a présenté son nouveau concept « My Beauty Power Turn It On » lors de la conférence de presse. Afin d'améliorer le déploiement du nouveau concept, SEPHORA a officiellement présenté Z.TAO en tant qu'ambassadeur de la marque.

Innovation et modernisation : la nouvelle distribution sociale, par le biais de l'omnicanal

SEPHORA a créé un système de distribution omnicanal exhaustif. En plus de l'application et du site Internet officiels de SEPHORA, du magasin emblématique Tmall, de la boutique phare JD, SEPHORA a également lancé son miniprogramme le 31 août dernier. SEPHORA tente ainsi d'englober la culture sociale chinoise et de devenir le premier commerce vertical de produits de beauté à offrir une expérience intégrale de shopping social.

En plus de ses 228 magasins physiques présents dans 74 villes de Chine, SEPHORA a également annoncé l'ouverture en septembre de son premier et nouveau concept store asiatique à Shanghai.

« My Beauty Power Turn It On » de SEPHORA mènera une nouvelle vague de tendances en matière de beauté, apportera une innovation et un bouleversement sans précédent au secteur de la vente au détail de produits de beauté, tout en offrant de nouvelles perspectives. De plus, le système de vente en boucle fermée omnicanal harmonieux, ainsi que le nouveau Concept Store asiatique entièrement modernisé permettront à chaque client de créer en toute confiance son propre pouvoir de beauté. Nous pensons que la poursuite incessante de la beauté, la prospection constante, le leadership dans les tendances de beauté, ainsi que l'innovation continue des ventes expérientielles, sont les meilleurs moyens pour SEPHORA de respecter son engagement envers les consommateurs chinois.

