En créant un lieu de travail durable, Hisense encourage les femmes à se surpasser dans tous les domaines

Hisense considère que le respect de la parité hommes-femmes, de la diversité et de l'inclusivité sur le lieu de travail est essentiel. L'entreprise veille à ce que chaque employé ait le sentiment d'appartenir à des équipes qui accueillent des talents divers et offrent des opportunités égales pour libérer le potentiel de chaque personne, en aidant les salariés à atteindre leurs objectifs personnels ou à repousser leurs limites, afin de devenir un meilleur individu.

Hisense encourage les femmes à briller dans tous les aspects de leur lieu de travail

Reconnaissant ces obstacles et défis inattendus auxquels les femmes font face, surtout dans les domaines professionnels, Hisense reconnaît pleinement l'importance de créer un lieu de travail équilibré, diversifié et égalitaire. À l'heure actuelle, les femmes représentent 41,6 % de la main-d'œuvre mondiale d'Hisense International, ce qui est supérieur à la dernière moyenne mondiale de 38,89 % de la Banque mondiale.

Alors que Hisense s'efforce d'instaurer une culture d'entreprise plus inclusive et diversifiée, les femmes deviennent de plus en plus remarquables au sein de l'industrie.

Li Wenli, directrice générale de Hisense Japon, est considérée comme un leader modèle par nombre de ses jeunes collègues parce qu'elle s'engage pleinement dans sa carrière, donne des moyens d'action et se bat pour l'amélioration continue de son équipe, de sa profession et des résultats de l'entreprise. Depuis qu'elle a rejoint Hisense, elle a vécu au Japon de manière indépendante et a conduit son équipe à multiplier par 10 les ventes en 10 ans. En tant qu'employée exceptionnelle, elle s'est constamment remise en question et a encouragé davantage de femmes à poursuivre leurs rêves, à se battre sur le lieu de travail et à devenir les meilleures dans leur domaine.

Luna Nortje, cadre supérieur et responsable des services de vente CE, HA et Mobile de Hisense Afrique du Sud, déclare que le modèle d'entreprise de Hisense est humble et intègre, tandis que la plus grande force de la société est d'embrasser la diversité et d'offrir des chances égales, quelle que soit la nationalité. Luna encourage continuellement les employées à faire entendre leur voix et à libérer tout leur potentiel pour devenir une meilleure personne.

Soutenir les femmes dans le sport, permettre aux femmes d'étendre leur potentiel dans divers domaines

Hisense est un fier partenaire de l'UEFA Women's EURO 2022, suite au parrainage du tournoi en 2017. Pour continuer à inspirer les femmes dans le sport, Hisense, en collaboration avec l'UEFA, lancera la campagne « Remember the Name », attirant une plus grande attention sur le football féminin, donnant aux joueuses la reconnaissance qu'elles méritent, les faisant briller et les rendant célèbres dans le monde entier.

Ce qui lie profondément Hisense au sport, ce sont les valeurs partagées de l'effort, du travail d'équipe, du respect et de la camaraderie. À l'avenir, Hisense continuera à créer un environnement plus égalitaire et durable pour les femmes, les filles et tous les autres, en approfondissant la technologie fondamentale et en devenant une marque internationale digne de confiance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760698/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760699/image_2.jpg

SOURCE Hisense