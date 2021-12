En escena, pero sin verse

NUEVA YORK, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La diversidad en la pantalla alcanza su máximo histórico en las plataformas de cable, emisión y transmisión en línea, pero casi una cuarta parte de los espectadores encuestados en 2021 indica que la representación es incorrecta, según el último informe Diverse Intelligence Series de Nielsen titulado Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV.

Dado que el 42.2 % de la población de los Estados Unidos es actualmente diversa en raza y etnia, la industria del entretenimiento tiene la oportunidad de crear contenido que represente mejor esta diversidad. Datos recientes de Nielsen para la temporada de televisión 2020-2021 indican que de los principales 1,500 programas, el 78 % tiene alguna presencia de diversidad racial, étnica, de género o de orientación sexual.

"Si simplemente se observa ese alto porcentaje, tal vez se piense que la mayoría de los grupos de identidad están bien cubiertos. Pero la falta de representación y diversidad en el contenido popular tiene más matices", señala Stacie de Armas, vicepresidenta ejecutiva de Diverse Insights & Initiatives. "Al rememorar los momentos de los medios durante este año, diversos repartos e historias han aparecido en los titulares. Sin embargo, según la reciente investigación de Nielsen, casi una cuarta parte de las personas aún siente que no hay suficiente contenido que represente adecuadamente a las personas de su grupo de identidad".

El informe pone de manifiesto que existen notables disparidades en la representación de todos los grupos de identidad presentados en las plataformas de cable, emisión y transmisión en línea:

El talento afroamericano está por encima de la paridad en la pantalla, pero el 58 % de las audiencias afroamericanas señalan que todavía no hay suficiente representación.

La participación en pantalla del segmento hispano/latino parece acercarse a la paridad, con un 22 %, y la programación en el idioma local es un impulsor clave.

La representación de Asia meridional y sudoriental sigue estando muy por debajo de la paridad, en comparación con la presencia en pantalla correspondiente a Asia oriental.

meridional y sudoriental sigue estando muy por debajo de la paridad, en comparación con la presencia en pantalla correspondiente a oriental. Las culturas nativas estadounidenses están mal representadas o totalmente ausentes en los géneros más vistos de los Estados Unidos, como el drama, la aventura de acción y la televisión de realidad.

En este informe, Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV, Nielsen informa sobre las métricas clave en la programación de guiones, televisión de realidad, variedades, noticias y animación:

Participación en pantalla (SOS, por "Share of Screen"): proporciona la composición de los 10 principales miembros recurrentes del elenco en un programa

Índice de oportunidades de inclusión (IOI): compara la SOS de un grupo de identidad (por ejemplo, las mujeres) con su representación en las estimaciones realizadas por la población

El informe cuenta con el respaldo de Gracenote Inclusion Analytics, una solución que proporciona nuevas métricas útiles derivadas de los metadatos de contenido de Gracenote y datos de medición de la audiencia de Nielsen, lo que brinda a la industria una medición sólida y confiable de la visualización granular. El informe también aprovecha los metadatos de los descriptores de video de Gracenote relacionados con la historia, el tono, el carácter, el tema y el escenario de cada programa.

ASPECTOS DESTACADOS DEL INFORME

Para capturar una visión más completa de la representación en los medios, Nielsen ha ampliado su set de datos de los 300 principales a los 1,500 principales programas en plataformas de emisión, cable y transmisión en línea.

El talento afroamericano está por encima de la paridad, pero para el público de este segmento la paridad no es suficiente. La representación está liderada por la presencia de hombres afroamericanos, mientras que las mujeres afroamericanas siguen estando subrepresentadas.

La temporada pasada, los dramas más representativos con la presencia de mujeres afroamericanas en pantalla promediaron un 15 % de escritoras afroamericanas en sus créditos de programa. La diferencia en materia de contexto de estos programas inclusivos es clara: más programas con escritoras afroamericanas presentan temas como justicia, poder y glamour, en comparación con la forma en que las mujeres afroamericanas están representadas con mayor frecuencia en temas como competencia y rivalidad.

El 58 % de las audiencias afroamericanas dice que todavía no hay suficiente representación.

La representación de los asiáticoamericanos y de las islas del Pacífico no es homogénea.

La representación de Asia oriental es el único segmento verdaderamente situado por encima de la paridad en la transmisión en línea, con el 2,8 %, en comparación con la estimación de la población del 2,1 %.

oriental es el único segmento verdaderamente situado por encima de la paridad en la transmisión en línea, con el 2,8 %, en comparación con la estimación de la población del 2,1 %. La SOS de Asia meridional se sitúa por debajo de la paridad, pero cuando se examina más a fondo la SOS de los varones de Asia meridional está efectivamente en la paridad, en un 2.3 %, mientras que la SOS de las mujeres de dicha zona de Asia es de tan solo 0.3 %.

La programación hispana/latina está reconociendo la inclusión de grupos interseccionales, como los afro-latinos, que sobrepasan los índices en géneros como acción/aventura, comedia, música, horror y realidad.

La SOS del segmento hispano/latino se inclina en su mayoría hacia las emisiones televisivas, en un 22.1 %, en comparación con el cable, 3.5 %, y las suscripciones de video bajo demanda (SVOD), en un 8.5 %. La programación en idioma local es un impulsor clave para la emisión televisiva para latinos/hispanos, pero a medida que la población se diversifica cada vez más, surge la necesidad de ampliar la representación interseccional.

Más de 20 millones de latinos se identifican como pertenecientes a dos o más razas, un aumento del 567 % con respecto a 2010.

Las culturas nativas estadounidenses están mal representadas o totalmente inexistentes en los géneros más vistos de los Estados Unidos, como el drama, la aventura de acción y la televisión de realidad.

La SOS del segmento nativo americano es mayor en las plataformas de transmisión en línea con un 0,4 %, pero se sitúa muy por debajo de la paridad en comparación con la estimación de la población de 1.4 %

La SOS de los nativos americanos es inferior al 0.1 % que existe en la emisión televisiva y el cable

La comunidad LGBTQ+ busca contenido más reflexivo de las experiencias que viven.

Las historias que presentan el talento queer están destacando cada vez más las narrativas auténticas y significativas, como lo demuestran los principales temas presentes: reflexión, bondad, historia personal, conflicto, situación desafiante, cerebral, artistas, entornos creativos.

El cable contó con la mayor representación de talento queer, con el 7.5 %, seguido de emisión televisiva y SVOD con menos de 4 % de SOS

Cuando grupos de identidad específicos se ven representados de manera equitativa en el contenido, estos son los temas más presentes (basados en descriptores de video de Gracenote; palabras clave que capturan la historia y el contexto a través del tono, el tema, el escenario y más en cada programa):

Latinas: reporteras de televisión, atletas, compañeras de equipo, victoria, sobrinas

Mujeres afroamericanas: enaltecimiento, concientización, lazos familiares, competencia, amistad

Hombres afroamericanos: árbitros, líderes políticos, determinación, ambición, amistad

Asiáticos del este: amigos, determinación, descubrimiento, riesgo, valor

Hombres de Asia meridional/sudeste asiático: gente adinerada, desafío, cocineros, rivalidad, justicia

meridional/sudeste asiático: gente adinerada, desafío, cocineros, rivalidad, justicia Mujeres caucásicas: animadoras, conciencia, moralidad, honestidad, amistad

Para obtener más detalles e información, descargue Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV. Para obtener más información, visite nielsen.com/inclusionanalytics. Únase a la discusión en Facebook (Nielsen Community) y síganos en Twitter (@NielsenKnows).

ACERCA DE NIELSEN

Nielsen da forma a los medios y el contenido del mundo como líder global en medición de audiencias, datos y análisis. A través de nuestra comprensión de las personas y sus comportamientos en todos los canales y plataformas, empoderamos a nuestros clientes con inteligencia independiente y procesable para que puedan conectarse y comprometerse con sus audiencias, ahora y en el futuro.

Nielsen (NYSE: NLSN), una compañía de S&P 500, opera en todo el mundo en más de 55 países. Obtenga más información en www.nielsen.com o www.nielsen.com/investors y conéctese con nosotros en las redes sociales.

FUENTE Nielsen

SOURCE Nielsen