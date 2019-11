En Europe, pour l'Europe : Huawei bâtit des alliances pour l'ère intelligente

Alors que l'entreprise approche les vingt ans d'expérience sur le marché européen l'année prochaine, Huawei s'est largement impliquée pour permettre la numérisation de l'Europe. La société se consacre à la création d'un écosystème ouvert avec une connectivité omniprésente, une intelligence généralisée et des plateformes numériques accumulées par l'expérience dans l'industrie, qui aide les nations et les entreprises européennes à réussir la transformation numérique et la prochaine phase du cycle économique. Au cours des cinq prochaines années, Huawei investira 100 millions d'euros dans la construction de l'écosystème Ascend AI et dans le développement de la nouvelle ère intelligente.

L'économie numérique est le moteur de la croissance économique mondiale, mais aussi l'opportunité pour l'Europe de s'assurer une position industrielle favorable sur le marché mondial

L'économie numérique est devenue le fondement industriel, le modèle économique et la nouvelle forme économique les plus importants au monde. Au cours des deux prochaines décennies, la numérisation industrielle sera la plus grande tendance et la plus grande opportunité de développement économique. Huawei s'est engagée à aider les entreprises à intégrer la technologie aux scénarios de l'industrie et à permettre la transformation numérique de l'industrie. L'Europe est à l'avant-garde au niveau mondial dans les domaines de l'éducation, des talents et de la recherche fondamentale, et dispose d'un écosystème innovant d'une grande créativité ainsi que d'une assise bien établie dans la chaîne industrielle. Plus d'un quart des entreprises du Fortune 500 dans le monde proviennent d'Europe. Le développement de l'économie numérique sera l'occasion pour l'Europe de s'assurer une position industrielle favorable sur le marché mondial.

Connectivité + Intelligence + Plateforme numérique - Huawei apporte aux partenaires européens la « clé d'or intelligente »

Bien que la transformation numérique soit la tendance dominante, de nombreux défis jalonnent le parcours. Les entreprises cherchent à améliorer systématiquement l'efficacité des services et des opérations, ainsi qu'à résoudre fondamentalement les points sensibles de la connexion de données, de la collaboration des entreprises et de l'innovation agile dans la transformation des entreprises pour réaliser la transformation commerciale axée sur les données.

Sur les 228 entreprises du Fortune 500 dans le monde qui ont choisi Huawei comme partenaire pour leur transformation numérique, près de 50 viennent d'Europe. M. Yan Lida, directeur du conseil d'administration de Huawei Technologies et président de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Nous pratiquons la transformation numérique et recherchons des pistes viables depuis de nombreuses années. Nous avons trouvé la clé d'or permettant d'ouvrir la porte de ce marché d'un billion de dollars : la plateforme numérique Horizon. Dotée d'une accumulation étendue, d'une architecture convergente, d'un écosystème ouvert et d'une grande efficacité, la plateforme numérique Horizon utilise le cloud comme base pour connecter les processus métier, partager les données commerciales et permettre un flux d'informations fluide grâce à l'optimisation et l'intégration des nouvelles TIC, et l'agrégation des données des services. La plateforme permet non seulement une meilleure collaboration entre les services et une innovation commerciale agile pour les entreprises clientes, mais elle jette également les bases de la construction d'un monde entièrement numérique. En ce qui concerne l'habilitation d'applications, la plateforme permet un développement rapide et un déploiement flexible des applications. En connexion avec les terminaux, la plateforme exploite la connectivité omniprésente pour améliorer la collaboration entre les clouds, les tuyaux et les dispositifs, faisant le pont entre le monde physique et le monde numérique. Huawei ouvrira l'architecture de la plateforme pour assurer le service, la componentisation et la prise en charge du déploiement dans des environnements multiples, aidant les clients à choisir la combinaison qui répond le mieux à leurs besoins commerciaux. Huawei partagera également ses capacités pour aider ses partenaires à maximiser l'utilisation de la plateforme afin de servir un plus grand nombre de clients. Huawei a obtenu des succès dans divers scénarios industriels, tels que la ville intelligente, le campus intelligent et l'aéroport intelligent. Entre autres réussites, citons notamment Duisburg en Allemagne, l'île de Sardaigne en Italie et l'aéroport de Dubaï dans les Émirats arabes unis. »

Avec les trois orientations stratégiques que sont la connectivité, l'intelligence et la plateforme numérique, Huawei développera un écosystème numérique ouvert en Europe, notamment en explorant l'application de nouvelles technologies telles que la 5G par le biais de centres d'innovation communs orientés client, en investissant dans l'écosystème Ascend pour rendre possible l'industrie de l'intelligence artificielle, et en exploitant OpenLab comme une plateforme ouverte pour développer des solutions sectorielles spécifiques avec ses partenaires.

Sous le thème « Construire un monde entièrement connecté et intelligent », Huawei a pleinement démontré les capacités des technologies numériques

Huawei a travaillé avec plus de 20 alliances et partenaires de solutions, dont Orange Business Services, Intel, SUSE, T-systems, Dedalus et Wipro, pour démontrer leurs solutions et leurs succès dans sept grands secteurs : la ville intelligente, la fabrication, la finance, l'énergie, le transport, le commerce de détail et la santé.

Par exemple, Huawei, FESTO et Quicktron ont démontré conjointement qu'ils pouvaient offrir des connexions à bas prix, une bande passante ultra-large, une latence ultra-faible et des capacités d'itinérance transparentes pour les véhicules à guidage automatique grâce à la commutation Wi-Fi 6 + 5G + optique, afin de répondre aux besoins des sites en matière de mobilité dans des zones étendues dans la transformation numérique du secteur de la fabrication.

Huawei et Gefasoft, le partenaire de développement de logiciels dédiés à la fabrication, ont également démontré ensemble comment les solutions d'accélération d'applications clés peuvent optimiser la performance des services dans les systèmes de production et maintenir la continuité des activités en ligne, démontrant le grand potentiel et les avantages de Huawei à l'avenir dans le calcul informatisé en périphérie de réseau et dans l'intelligence artificielle polyvalente collaborative dans le cloud en périphérie de réseau.

Huawei travaille avec des clients et partenaires leaders dans leur secteur pour diffuser les dernières nouvelles sur la coopération et les progrès du développement d'un écosystème ouvert en Europe

Lors de la conférence Huawei eco-Connect Europe, Huawei a travaillé avec un certain nombre d'entreprises leaders dans leur secteur pour étendre l'écosystème et élargir la portée de leur coopération.

Huawei et StorTrec ont signé un protocole d'accord pour fournir conjointement à l'avenir un meilleur service de maintenance étendue des produits informatiques intelligents aux utilisateurs finaux.

Huawei a signé des protocoles d'accord avec des partenaires de solutions d'applications intelligentes tels que StoryTemple B.V. et AGS Italie, afin d'innover ensemble en s'appuyant sur la plateforme informatique d'intelligence artificielle de Huawei pour offrir un avenir meilleur à la société.

Huawei pense que le grand potentiel de l'ère intelligente ne peut être stimulé que par la construction d'un écosystème avec des partenaires, le partage des dividendes technologiques tout au long de la chaîne industrielle et la création d'une infrastructure TIC de l'ère intelligente qui offre l'expérience client ultime et qui soit pleinement adaptée aux besoins réels des entreprises européennes. Huawei cherche à créer un écosystème ouvert grâce à sa connectivité de pointe + son intelligence + sa plateforme numérique, ouvrant un nouveau chapitre de l'ère intelligente avec ses clients et partenaires européens.

Huawei eco-Connect Europe est un événement annuel phare organisé par Huawei pour le secteur européen des TIC. Il s'est tenu cette année à Paris, les 4 et 5 novembre 2019. La conférence de cette année avait pour thème « Enable A DigitALL Connected Future » et visait à établir une plateforme ouverte, coopérative et partagée permettant aux clients et partenaires d'explorer de nouvelles opportunités pour un avenir intelligent. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.huawei.com/en/press-events/events/hce2019

