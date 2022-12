En fonctionnement, l'aimant central d'IRM de 11,74 T le plus innovant jamais utilisé sur des humains

GÊNES, Italie, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le premier système d'IRM simultané multicanal/multi-nucléaire 11,74 T au monde est actuellement en cours de développement au Gachon University Gil Medical Center (GUGMC).

Au cours du premier semestre 2022, le GUGMC a achevé avec succès l'essai de réception sur site de l'aimant, qui est un élément central ultra-précis de l'IRM 11,74 T spécifique au cerveau, développé conjointement avec ASG Superconductors (ASG) en Italie. Le GUGMC a invité les responsables techniques d'ASG et des experts coréens à évaluer les performances de l'aimant IRM 11,74 T. Désormais, l'un des aimants les plus sophistiqués au monde est « en service » et entièrement entretenu par les techniciens d'ASG sur place. Dans le même temps, le comité d'évaluation a confirmé que le champ magnétique a atteint la densité de champ cible tout en maintenant la stabilité et l'uniformité.

Le test d'acceptation du site a évalué trois critères principaux : 1) la température interne de l'aimant IRM de 11,74 T (< 2,2 K (Kelvin)), 2) l'intensité du champ magnétique (11,74 T à 2,2 K) 3) l'uniformité du champ magnétique. Le test a répondu à ces trois critères, permettant au projet de passer à l'étape suivante. Les chercheurs du GUGMC ont pour objectif d'exploiter le premier système d'IRM 11,74 T simultané, multicanal et multinucléaire, avant la fin de l'année, en combinant l'aimant de 11,74 T avec des bobines magnétiques à gradient, des bobines RF, des équipements électroniques, des alimentations électriques, etc.

Les images du cerveau obtenues avec l'IRM 11,74 T devraient être presque 10 fois plus détaillées que celles obtenues avec une IRM standard 1,5 T, fournissant aux chercheurs des images à ultra-haute résolution des structures cérébrales pour le diagnostic précoce et le traitement des maladies neuro-dégénératives du cerveau telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux, etc.

Le professeur Woo-Kyung KIM, président du centre médical de l'université Gil de Gachon (président de l'institut de recherche en neurosciences), a déclaré : « Les images cérébrales à très haute résolution obtenues grâce au système d'IRM 11,74 T devraient fournir des indices importants pour le diagnostic précoce et le traitement des maladies cérébrales neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux, etc. Ce projet 11,74 T (chercheur principal : le professeur Jun-Young CHUNG) est soutenu par une subvention du projet coréen de R&D sur les technologies de la santé par l'intermédiaire de l'Institut coréen de développement de l'industrie de la santé (KHIDI), financé par le ministère coréen de la santé et du bien-être. »

Stefano Pittaluga, directeur des ventes UHF et IRM d'ASG Superconductors, a déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour notre technologie supraconductrice dans un secteur très difficile et exclusif comme le développement d'aimants IRM à très haut champ. De plus, nous sommes très fiers de collaborer avec un institut aussi prestigieux que le GUGMC et nous sommes persuadés que, dans les années à venir, des améliorations pertinentes en matière de soins de santé seront réalisées grâce à cet aimant de système de technologie IRM très sophistiqué, basé sur notre aimant de pointe de 11,74 T et sur le travail scientifique du GUGMC. »

