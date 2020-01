En Italia, 2020 comienza con SIGEP, la Feria Internacional del Helado

Durante cinco días, Sigep y A.B. Tech se convertirán en una potencia para la innovación, empresa y networking global, donde se generarán tendencias y tecnologías y la competencia para ganar el prestigioso título de World Gelato Champion será grande. Los principales agentes del mundo de la amplia cadena de suministro de productos y tecnologías para helado, pastelería, panadería y café reunidos en un evento internacional exclusivo que recibirá a compradores extranjeros de los cinco continentes. Gracias a la valiosa contribución de ITA Italian Trade Agency y al respaldo de la extensa red Regional Advisor, la plataforma comercial de Sigep y A.B.Tech es capaz de llegar a compradores de todo el mundo y está consolidada en la feria con reuniones B2B organizadas a través del sistema de agenda online del Italian Exhibition Group.

SIGEP 2020: 41 edición, 20% de expositores internacionales, 1.250 compañías asistentes, 1.300 eventos programados para una explosión de sabor que la extraordinaria audiencia multinacional de fabricantes de helado, pasteleros y panaderos experimentarán en charlas específicas. De hecho, este año verá el estreno de Vision Plaza, el fondo de pensamiento por excelencia y la alfombra roja de expertos en el sector internacional, así como otras áreas de eventos verticales para cada área de producto, incluyendo una sucesión de momentos de encuentro y reflexión.

*fuentes: Sigep Processing Centre on operator estimates and data from Confartigianato – CNA – Unioncamere – UIF - ACOMAG

Calendario SIGEP en https://en.sigep.it/events/program/all-events?date=2020-01-18

Vicenzaoro January https://www.vicenzaoro.com/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798116/Sigep_Logo.jpg

Contactos de prensa de Italian Exhibition Group:

Director de la Oficina de Prensa:

Marco Forcellini

marco.forcellini@iegexpo.it

Coordinador de la Oficina de Prensa Internacional:

Silvia Giorgi

silvia.giorgi@iegexpo.it

T. +39-0541-744814

Related Links

https://www.iegexpo.it



SOURCE Italian Exhibition Group