En Italie, l'année 2020 est placée sous la bannière du secteur de la restauration sucrée, de l'internationalité et des affaires avec le SIGEP, le Salon international de la production artisanale de gelato

Du 18 au 22 janvier, l'univers de la restauration sucrée sera célébré au centre des expositions de Rimini avec le SIGEP , le Salon international de la production artisanale du gelato, de la pâtisserie, de la boulangerie et du café, et A.B. Tech Expo pour les technologies et les produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la confiserie. Les tendances, mais également les chiffres, confirment la popularité croissante de la tradition artisanale du gelato à l'étranger. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 salons dédiés au gelato artisanal dans le monde, avec l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, le Japon, l'Argentine, l'Australie et les États-Unis en tête des tableaux de consommation. En Europe, l' Allemagne enregistre un chiffre d'affaires dans le domaine s'élevant à 4,5 milliards d'euros, suivie par l'Espagne avec 3,1 milliards d'euros et par la Grande-Bretagne avec 2,9 milliards d'euros * .

Pendant cinq jours, le Sigep et A.B. Tech deviendront des moteurs pour l'innovation, les affaires et le réseautage mondial, avec la présentation des tendances et des technologies, et une concurrence omniprésente pour remporter le titre prestigieux de Champion du monde de gelato. Les principaux acteurs mondiaux de la vaste chaîne d'approvisionnement en produits et technologies pour le gelato, la pâtisserie, la boulangerie et le café se sont réunis dans le cadre d'un événement international exclusif qui accueillera des acheteurs étrangers venus des 5 continents. Grâce à la précieuse contribution de l'ITA, Italian Trade Agency, et au soutien du vaste réseau régional de conseillers, la plateforme commerciale du Sigep et d'A.B. Tech est en mesure d'atteindre des acheteurs partout dans le monde. Elle est en outre renforcée lors du salon grâce à des réunions B2B organisées par le biais du système d'ordre du jour en ligne d'Italian Exhibition Group.

SIGEP 2020 : 41e édition. 20 % des exposants internationaux, 1 250 entreprises présentes, 1 300 événements prévus pour une explosion de saveurs dont pourra profiter l'extraordinaire public multinational composé de fabricants de gelato, de chefs pâtissiers et de boulangers lors de discussions spécifiques. En fait, cette année verra le début de Vision Plaza, le groupe de réflexion par excellence et le tapis rouge pour les plus grands experts internationaux du secteur, ainsi que d'autres zones d'événements verticaux pour chaque genre de produit, avec une succession de moments de rencontre et de réflexion.

