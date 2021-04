En l'honneur de la Journée de la Terre, SodaStream annonce des objectifs de développement durable ambitieux dans le cadre d'une campagne environnementale intitulée « Ne vous contentez pas de partager, participez ! » avec la spécialiste des réseaux sociaux Randi Zuckerberg

Les bouteilles réutilisables SodaStream offrent une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique. La principale marque d'eau pétillante prévoit que la production de près de 78 milliards de bouteilles sera évitée d'ici 2025, soit 11 milliards de plus que l'objectif annoncé l'an dernier.

SodaStream va également passer au métal pour ses bouteilles de concentré de saveurs à partir de la fin de cette année, évitant ainsi la production de 200 millions de bouteilles en plastique supplémentaires.

SodaStream a annoncé qu'elle développait pour la première fois des machines d'eau pétillante à partir de matériaux recyclés ou d'origine végétale, alliant de ce fait son engagement écologique à sa catégorie principale de produits et rendant ainsi l'ensemble de sa gamme de produits plus verte.

« Nos machines d'eau pétillante sont durables par définition ; chaque utilisateur de SodaStream économise quelques milliers de bouteilles en plastique à usage unique, qui ne se retrouveront pas dans les déchets. Nous allons encore plus loin en présentant des machines d'eau pétillante fabriqués à partir de matériaux durables », a commenté Eyal Shohat, PDG de SodaStream à l'échelle mondiale.

En effet, un récent sondage* mené par l'entreprise a démontré que 84 % des utilisateurs de SodaStream ont reconnu son impact environnemental positif et ont réduit leur consommation de bouteilles à usage unique. Près de 80 % ont admis être maintenant plus soucieux de l'environnement.

Réduction de l'empreinte carbone

SodaStream prévoit subvenir à 10 % des besoins énergétiques de ses usines de productions à l'échelle mondiale grâce à l'énergie solaire d'ici 2021, soit cinq fois plus qu'en 2020 (2 %).

Grâce à ces investissements, SodaStream contribue à l'objectif de PepsiCo de passer à une énergie 100 % renouvelable pour les activités des entreprises à l'échelle mondiale d'ici 2030. De plus, PepsiCo s'est engagée à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2040, soit dix ans plus tôt que ce qui est prévu dans l'Accord de Paris.

Le Carbon Trust a certifié que les kits de démarrage Fizzi et Duo de SodaStream réduisent les émissions de carbone. Cette certification démontre l'engagement continu de SodaStream envers l'environnement et le développement durable. La certification a permis à SodaStream d'identifier les domaines clés de la chaîne de valeur de ses produits où elle peut agir et réduire la totalité de son empreinte carbone.

Autres mesures prises par l'entreprise

Enfin, SodaStream annonce la fermeture de ses bureaux à l'occasion de la Journée de la Terre et invite les employés à participer à des activités de nettoyage partout dans le monde (dans la mesure du possible, conformément aux restrictions relatives à la COVID-19).

SodaStream s'associe également à la fondation PangeaSeed, une organisation à but lucratif vouée à la préservation des océans, en faisant un don pour souligner ses efforts en matière d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.

*Sondage Opeepl mené auprès de 600 utilisateurs de SodaStream aux États-Unis (janvier 2021)

