En lançant son Programme Santé totale, XCMG préconise le développement de carrière durable au cours de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

Avec son logo « Une vie meilleure pour un meilleur avenir ! », le PST met l'accent sur « la prévention avant tout » et vise à aider les employés de XCMG à améliorer leur santé, leur immunité et leur résistance physique et psychologique dans le cadre d'une importante mesure visant à mettre sur pied une équipe de talents prestigieuse. Les employés de XCMG sont encouragés à définir leurs objectifs personnels de santé et à collaborer avec les partenaires afin d'améliorer l'autogestion sur une base volontaire et à ce titre, des initiatives détaillées sont prises parmi les unités manufacturières et les entreprises que XCMG possède à l'étranger, notamment :

animer des clubs de gymnastique et de danse, ainsi que des cours d'entraînement physique ;

mener des évaluations physiques et psychologiques des employés ;

établir une nouvelle plateforme de consultation psychologique, ouvrir des salles d'aide psychologique et recruter des experts-conseils pour aider les employés ;

promouvoir une alimentation saine : aliments frais bon marché ;

mettre fin au gaspillage, y compris des fournitures de bureau, des services d'intérêt public et de la nourriture ;

concevoir des formations et des exercices en matière de premiers soins et d'intervention d'urgence.

« Le PST est un projet durable à long terme qui incite tout le monde à participer et à se montrer responsable en matière de santé, tant au sein de la famille que de l'entreprise. Nous souhaitons créer un environnement positif qui puisse bénéficier à la santé physique et psychologique des employés ; XCMG considère que la sécurité et la santé des personnes est une priorité et espère étendre le PST à ses fournisseurs, distributeurs et partenaires du monde entier », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

XCMG Brésil encourage les employés locaux à se joindre à leur façon à l'initiative PST, et à bien comprendre ce que l'on entend par « mode de vie sain ». Le personnel de XCMG Brésil a inscrit sur le tableau d'affichage d'« Une vie meilleure pour un meilleur avenir ! » ses plans et objectifs en matière de santé personnelle, par exemple faire plus d'exercice, lire davantage, manger de façon plus saine et bien se reposer.

Le PST est offert en ligne, ainsi que dans le cadre de séances à petite échelle dirigées par les services et les équipes. XCMG organisera également des discours à thèmes, des jeux-questionnaires et des FAQ en ligne pour accroître l'engagement, et sélectionnera des ambassadeurs de la santé pour mener différentes activités.

Depuis son lancement qui a eu lieu à la fin du mois de mars, le PST a bénéficié à plus de 23 000 employés de XCMG et à plusieurs de ses partenaires de par le monde.

