En Partenariat avec TENCEL™ et Clo, L'organisation Red Carpet Green Dress™ annonce les lauréats de son concours international, le plus important et le plus innovant sur le développement durable , destiné aux jeunes créateurs et aux créateurs confirmes

LOS ANGELES, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Red Carpet Green Dress™ (RCGD), en partenariat avec TENCEL™ et CLO, a nommé les lauréats du concours international de création de cette année.

Cette année, les candidats, jeunes créateurs et créateurs confirmés de plus de 21 ans, ont soumis un croquis numérique de leur création durable à destination des tapis rouges avant la clôture du concours international le 23 août 2021. Une robe et un costume ont été sélectionnés par le jury du concours international, composé de Suzy Amis Cameron (fondatrice de RCGD), Harold Weghorst (vice-président du marketing et de la marque à l'international, chez Lenzing AG), Micaela Erlanger (styliste de mode pour les célébrités) et Abrima Erwiah (co-fondatrice de Studio 189).

Red Carpet Green Dress, TENCEL™, CLO et le jury sont heureux d'annoncer le duo gagnant de cette année : Yuriko Fukuda et Zhi Hong Benjamin Koh.

Née au Japon et basée au Royaume-Uni, Yuriko Fukda est la gagnante du concours de vêtements pour femme de cette année. Elle étudie actuellement à la Regents University de Londres et croit fermement en la mode durable. Yuriko Fukda a déclaré : « Lorsque je m'exprime à travers mes créations, c'est comme si je méditais. Nos esprits et nos œuvres d'art sont en effet interconnectés et ont un impact bidirectionnel sur notre santé mentale. La mode est une œuvre d'art et je pense qu'elle a le pouvoir de contrôler notre esprit et notre corps. La mode durable repose sur des coupes intemporelles, sur le développement durable, sur des ressources naturelles et sur les bienfaits perçus pour la santé. C'est une façon unique de présenter le luxe. Le développement durable est un moyen nouveau et passionnant de créer un avenir meilleur pour tous. C'est là que la collaboration RCGD x TENCEL™ x CLO Virtual Fashion intervient : elle peut accroître la sensibilisation au développement durable et je me sens très honorée de participer à cette belle aventure. »

Zhi Hong Benjamin Koh est un créateur de mode, de textiles et designer produit implanté à Singapour. Il a remporté le concours de vêtements pour homme de cette année. Il s'est lancé dans le monde du stylisme lors de ses études à l'école polytechnique de Singapour. Zhi Hong Benjamin Koh a déclaré : « En 2016, j'ai fondé The Material Atelier by 本 (BEN), un studio créatif pluridisciplinaire axé sur la recherche de la mode durable et reposant sur la collaboration avec des artistes locaux pour créer des œuvres d'art durables dans le domaine de la mode. L'un de nos objectifs est d'informer le public par l'intermédiaire de vidéos au sujet du processus de fabrication et de création de leurs vêtements. Depuis son lancement, l'atelier a créé quelques produits, dont l'un d'eux a remporté le Merit Award lors de la Singapore Creator Award Competition en 2019. J'ai rejoint RCGD dans l'espoir de diffuser notre vision de la mode durable. »

Les deux créations choisies par les lauréats seront mises en production début 2022 avec des textiles éco-responsables conçus en collaboration avec TENCEL™ et sponsorisés par CLO. Les looks seront présentés dans le cadre d'une exposition adressée aux principaux défenseurs du développement durable à Los Angeles. Tous les lauréats seront présentés à un public averti dans le domaine de la mode, du divertissement et du développement durable dans le monde entier et recevront une récompense pécuniaire. Les lauréats bénéficieront également d'un mentorat commercial avec Samata Pattinson, PDG de RCGD, ainsi que d'un soutien et d'un accès au vaste réseau de RCGD et un soutien créatif pour leur carrière émergente.

Samata, la PDG de Red Carpet Green Dress a déclaré :

« Nous sommes ravis que les lauréats de cette année s'embarquent avec nous pour un merveilleux voyage dans le monde de la mode durable. Le concours international de création est une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent s'immerger dans cet univers et en apprendre davantage. Ayant moi-même remporté ce concours par le passé, je connais les opportunités incroyables qui ont été offertes aux gagnants et je suis ravie de voir Yuriko Fukuda et Zhi Hong Benjamin Koh prospérer et trouver leur place dans le monde durable. »

Selon Harold Weghorst, vice-président du marketing et de la marque à l'international, chez Lenzing AG :

« Yuriko et Benjamin s'engagent avec force sur la voie du développement durable avec des créations élégantes qui visent à améliorer la qualité de vie en réduisant l'empreinte carbone. Nous sommes ravis de les déclarer gagnants, c'est parfaitement mérité. Je suis sûr que Yuriko et Benjamin, ainsi que les lauréats de l'année dernière, sauront inspirer les jeunes créateurs de mode pour les inciter à placer le développement durable et la créativité au cœur de leur travail. Les deux créateurs ont un avenir radieux devant eux et j'ai hâte de voir leur carrière se développer dans l'univers de la mode. »

Simon Kim, PDG de CLO Virtual, a déclaré :

« Yuriko et Benjamin ont imaginé des créations incroyablement innovantes et visionnaires. Il se trouve que CLO Virtual Fashion défend ardemment ces deux valeurs. Nous sommes impatients d'assister à l'épanouissement de leur carrière de créateurs et espérons qu'elles encourageront la prochaine génération de créateurs à rendre l'univers de la mode plus durable, création après création. »

Le prix :

Les créations des lauréats du concours seront fabriquées et portées lors du gala 2022 de Red Carpet Green Dress qui se tiendra avant les Oscars.

Opportunité de présenter leur travail à un public de leaders et d'innovateurs de la scène du développement durable lors de la soirée de l'innovation durable de RCGD.

Récompense pécuniaire

Rencontre avec la fondatrice de la campagne RCGD, Suzy Amis Cameron

Mentorat commercial avec la PDG de RCGD, Samata Pattinson

Opportunités de mise en réseau par l'intermédiaire du vaste réseau mondial de RCGD

