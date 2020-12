En Piste : L'hypercar Battista termine son programme d'essais à haute vitesse à Nardò

Ces essais satisfaisants marquent le début d'un nouveau chapitre dans le programme de développement de la sportive italienne la plus puissante jamais produite. Il verra neuf versions d'essai et de validation de la Battista 100 % électrique rouler sur des routes ouvertes au public et sur des installations d'essais privées afin d'affiner, de valider et d'homologuer les réglages sur-mesure de son châssis, son système avancé de couple vectoriel et son expérience sonore unique.

Le pilote d'essai et responsable du comportement dynamique du véhicule, Georgios Syropoulos, a bouclé une série d'essais concernant le comportement sur ce site mondialement connu, notamment sur la piste circulaire inclinée de 12,6 km pour la vitesse et sur la piste sinueuse de 6,2 km pour la tenue de route.

Le responsable produit et ingénierie d'Automobili Pininfarina, Paolo Dellchà, précise : « Ces essais sont excitants pour nos clients et l'équipe d'Automobili Pininfarina car nous avons franchi une nouvelle étape dans le développement de la voiture de sport italienne la plus puissante jamais produite. Nous avons effectué un développement poussé à l'aide d'une technologie de simulation avancée et nous pouvons maintenant affiner sur circuit et sur route le réglage sur-mesure du châssis de la Battista et de son système de couple vectoriel innovant à quatre moteurs. »

Les 120 kWh de la batterie de la Battista alimentent quatre moteurs électriques, un par roue, délivrant une puissance combinée de 1 900 ch et un couple maximal de 2 300 Nm. Son groupe motopropulseur à la pointe de la technologie est capable de répartir intelligemment la puissance entre les quatre roues pour offrir une motricité optimale quelles que soient les conditions. Cela permet aux clients d'adapter l'expérience de conduite à leurs préférences via cinq modes de conduite uniques (Calma, Pura, Energica, Furiosa et Carattere).

Le pilote d'essai et responsable du comportement dynamique du véhicule d'Automobili Pininfarina, Georgios Syropoulos, précise : « Le potentiel de performance phénoménal de la Battista est évident. Nos clients n'auront jamais connu une telle accélération auparavant, tout en ayant la possibilité de personnaliser leur expérience au volant grâce aux différents modes de conduite. Cela montre que cette hypercar est bien plus qu'un bolide ultra rapide. Avec une autonomie de 500 km pour zéro émission et une technologie sophistiquée de transmission intégrale, chaque moment passé à bord de la Battista sera un véritable plaisir. »

Le prototype de Battista testé au centre technique de Nardò n'est pas un mulet de développement dépouillé. Sous ses élégants atours en fibre de carbone, un habitacle entièrement fini avec tous ses détails luxueux a permis aux ingénieurs d'évaluer chaque élément de la nouvelle hypercar.

EXPÉRIENCE DE CONDUITE PERSONNALISÉE

Les réglages sur-mesure de son châssis permettront à l'hypercar Battista d'offrir une expérience dynamique unique pouvant être personnalisée en fonction du trajet. Cette phase d'essais a permis aux ingénieurs d'Automobili Pininfarina de développer un ensemble de technologies permettant à la Battista d'offrir une expérience de conduite unique. En voici les composantes :

Réglage du freinage : la Battista est la première hypercar électrique à bénéficier de la technologie avancée des freins en carbone et céramique Brembo CCMR, issue de la course automobile. Le travail consistera en particulier à associer leur fonctionnement à l'aérofreinage à haute vitesse et au système de récupération d'énergie, pour des performances optimales et pour que le conducteur soit en confiance.

la Battista est la première hypercar électrique à bénéficier de la technologie avancée des freins en carbone et céramique Brembo CCMR, issue de la course automobile. Le travail consistera en particulier à associer leur fonctionnement à l'aérofreinage à haute vitesse et au système de récupération d'énergie, pour des performances optimales et pour que le conducteur soit en confiance. Couple vectoriel : le couple vectoriel à quatre moteurs sera ajusté aux caractéristiques uniques de la Battista, afin d'offrir au conducteur une motricité incroyable et une maîtrise totale quelles que soient les conditions. Ce système neutre en énergie sera optimisé pour récupérer et transmettre l'énergie électrique sans heurt afin d'optimiser l'autonomie et l'efficacité.

le couple vectoriel à quatre moteurs sera ajusté aux caractéristiques uniques de la Battista, afin d'offrir au conducteur une motricité incroyable et une maîtrise totale quelles que soient les conditions. Ce système neutre en énergie sera optimisé pour récupérer et transmettre l'énergie électrique sans heurt afin d'optimiser l'autonomie et l'efficacité. Réglages personnalisés du châssis : après environ 1 000 heures d'essais de comportement virtuels, les composants de la suspension à double triangle, les jantes en aluminium forgé, les barres de torsion et l'élastocinématique seront évalués et affinés en tirant le meilleur parti de la monocoque ultra rigide en fibre de carbone de la Battista et en visant l'expérience de conduite parfaite

après environ 1 000 heures d'essais de comportement virtuels, les composants de la suspension à double triangle, les jantes en aluminium forgé, les barres de torsion et l'élastocinématique seront évalués et affinés en tirant le meilleur parti de la monocoque ultra rigide en fibre de carbone de la Battista et en visant l'expérience de conduite parfaite Validation des modes de conduite : le couple vectoriel avancé permet à Automobili Pininfarina de créer des caractéristiques bien distinctes entre chaque mode de conduite, bien plus que sur un véhicule conventionnel à moteur à combustion. Le réglage final par logiciel et la validation de chacun des cinq modes de conduite de la Battista se feront sur circuit et sur route.

le couple vectoriel avancé permet à Automobili Pininfarina de créer des caractéristiques bien distinctes entre chaque mode de conduite, bien plus que sur un véhicule conventionnel à moteur à combustion. Le réglage final par logiciel et la validation de chacun des cinq modes de conduite de la Battista se feront sur circuit et sur route. Validation des pneumatiques : les clients pourront choisir entre des jantes en aluminium forgé « Prezioso » de 20 pouces à l'avant et à l'arrière ou des jantes en aluminium forgé « Impulso » de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, offrant un gain de 8,9 kilos de masse non suspendue sur l'ensemble des roues. Elles chausseront bien sûr des pneumatiques hautes performances : Michelin Pilot Sport Cup 2R ou Pirelli P Zero. Les ingénieurs optimiseront les réglages du châssis pour chaque configuration pendant la phase des essais de comportement dynamique.

les clients pourront choisir entre des jantes en aluminium forgé « Prezioso » de 20 pouces à l'avant et à l'arrière ou des jantes en aluminium forgé « Impulso » de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, offrant un gain de 8,9 kilos de masse non suspendue sur l'ensemble des roues. Elles chausseront bien sûr des pneumatiques hautes performances : Michelin Pilot Sport Cup 2R ou Pirelli P Zero. Les ingénieurs optimiseront les réglages du châssis pour chaque configuration pendant la phase des essais de comportement dynamique. Aérodynamique à haute vitesse : suite aux simulations et aux essais en soufflerie, le design extérieur et l'aérodynamique actif uniques de la Battista seront affinés lors des essais sur piste afin de s'assurer que sa carrosserie sculptée offre le raffinement, la stabilité aérodynamique et les performances que l'on attend d'une hypercar luxueuse.

suite aux simulations et aux essais en soufflerie, le design extérieur et l'aérodynamique actif uniques de la Battista seront affinés lors des essais sur piste afin de s'assurer que sa carrosserie sculptée offre le raffinement, la stabilité aérodynamique et les performances que l'on attend d'une hypercar luxueuse. Expérience sonore : la Battista offrira une expérience de conduite unique pour tous les sens. Son développement dynamique permettra aux techniciens de travailler le paysage sonore dans l'habitacle comme à l'extérieur, en adéquation avec l'ADN de l'hypercar et dans tous les environnements de conduite.

Quand les premiers véhicules seront livrés aux clients en 2021, la Battista accélérera de 0 à 100 km/h (0 à 62 mph) en moins de 2 secondes, c'est-à-dire plus vite qu'une Formule 1 actuelle. Elle réalisera en outre le 0 à 300 km/h (0 à 186 mph) en moins de 12 secondes et offrira une vitesse de pointe de 350 km/h (217 mph).

LUXE CONNECTÉ

La luxueuse hypercar combinera performances stupéfiantes et itinérance mondiale permanente grâce à un partenariat avec l'un leader des communications intégrées, Deutsche Telekom. L'accord conclu garantit aux propriétaires de Battista qu'ils bénéficieront d'une connectivité mondiale sans interruption ni frais supplémentaires.

Cette connectivité avancée prend en charge la technologie par liaison radio, qui est capable de mettre à jour à distance les logiciels de 26 modules de commande de la Battista, allant du groupe motopropulseur électrique à l'infodivertissement. Par ailleurs, un système de diagnostic intelligent assurera une surveillance de l'hypercar afin de déceler tout problème potentiel avant qu'il ne se présente, offrant ainsi une connectivité du 21e siècle comme on ne l'a encore jamais vu dans le secteur automobile.

L'ensemble des services numériques conviviaux proposés avec chaque Battista inclura aussi la recharge à titre gracieux en partenariat avec ChargePoint et les clients pourront également se procurer un chargeur mural conçu par Pininfarina SpA, personalisable aux couleurs de leur hypercar.

La Battista d'Automobili Pininfarina tire son nom de Battista « Pinin » Farina, fondateur de l'entreprise de conception de carrosseries Carrozzeria Pininfarina en 1930. Cette hypercar 100 % électrique est la réalisation du rêve de Battista, qui voulait voir une voiture porter le nom de Pininfarina et dont Les premiers exemplaires seront livrés aux clients en 2021. Pas plus de 150 unités seront fabriqués à la main à Cambiano, en Italie. Elles incarneront une combinaison unique entre l'ADN légendaire du design de l'entreprise et la technologie électrique.

Pour plus d'informations, visitez notre site

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne, avec une équipe de dirigeants expérimentés du secteur automobile, issus de constructeurs haut de gamme et de luxe. La vente et l'entretien de la Battista, conçue, élaborée et produite en Italie, comme tous les futurs modèles, se feront sous la marque Pininfarina sur les principaux marchés mondiaux. La nouvelle entreprise souhaite être la marque de voitures de luxe la plus à la pointe du développement durable au monde.

L'entreprise est une filiale à 100 % de Mahindra & Mahindra Ltd et elle a pris le nom d'Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. tient un rôle important sur le plan du design et de la production grâce à ses 90 ans d'expérience dans l'élaboration de voitures parmi les plus mythiques du monde.

Anand Mahindra, président de Mahindra & Mahindra, Paolo Pininfarina, président de Pininfarina S.p.A. et Pawan Goenka, président de Mahindra Racing ont lancé la nouvelle marque automobile à l'occasion de la course de Formule E qui s'est tenue à Rome le 13 avril 2018. Mahindra a rapidement acquis une solide expérience en matière d'innovations technologiques durables de pointe issues de la course, ayant participé à tous les grands prix de Formule E depuis que ce championnat, le plus innovant au monde dans le sport mécanique, a été créé en 2013.

À PROPOS DE PAOLO DELLACHÀ, RESPONSABLE PRODUIT ET INGÉNIERIE

Responsable du développement de la future gamme de voitures électriques de luxe d'Automobili Pininfarina, Paolo Dellacha (45 ans) a dirigé auparavant la conception, l'élaboration et les essais chez Ferrari, Maserati et Alfa Romeo.

À PROPOS DE GEORGIOS SYROPOULOS, PILOTE D'ESSAI ET INGÉNIEUR EN COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Georgios Syropoulos (40 ans) a passé plus de 15 ans à contribuer au développement et à l'élaboration de voitures de luxe et sportives hautes performances, en particulier de modèles électriques, chez Lotus, Tesla et Faraday Future entre autres.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1346456/Battista_Prototype___Pure_Power_Film.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346305/Battista_High_Speed_Dynamic_Tests_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346311/Battista_High_Speed_Dynamic_Tests_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346310/Battista_High_Speed_Dynamic_Tests_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1346405/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina