En pleine tempête, les lauréats du prix Tang 2020 s'efforcent de créer un nouveau monde ordonné

Le Dr Jane Goodall, Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (DBE), fondatrice du Jane Goodall Institute, « Messagère de la paix » de l'ONU et l'une des primatologues les plus influentes de nos jours, a reçu le prix Tang 2020 dans la catégorie Développement durable, « pour ses découvertes révolutionnaires en primatologie redéfinissant la relation entre l'homme et l'animal et pour avoir consacré comme personne sa vie à la préservation de l'environnement de la Terre ». Son travail a posé des bases solides pour la marche du monde vers un avenir durable.

Le prix dans la catégorie Sciences biopharmaceutiques a été décerné à Charles Dinarello (États-Unis), Marc Feldmann (Royaume-Uni/Australie) et Tadamitsu Kishimoto (Japon), « pour la mise au point de traitements biologiques ciblant les cytokines destinés à soigner les maladies inflammatoires. » Leurs recherches, qui s'étalent sur près d'un demi-siècle, ont non seulement grandement contribué à la science fondamentale, mais aussi montré qu'elles peuvent potentiellement aider les patients souffrant de Covid-19.

Le célèbre historien Wang Gungwu est lauréat du prix dans la catégorie Sinologie, « pour ses idées novatrices et ses analyses minutieuses sur l'histoire de l'ordre mondial chinois, les Chinois à l'étranger et l'expérience migratoire des Chinois. » Éminent spécialiste des relations historiques entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, il a conçu une approche originale pour comprendre la Chine en examinant ses relations longues et complexes avec ses voisins du Sud. Son érudition et son esprit critique ont nettement enrichi la réflexion sur la place fluctuante de la Chine dans le monde, traditionnellement pensée d'après une perspective internaliste ou en relation avec l'Occident. »

Trois ONG, l'Association des juristes de l'environnement du Bangladesh, Dejusticia : le Centre pour le droit, la justice et la société en Colombie et le Calendrier juridique du Liban, ont été désignées ensemble lauréates du prix dans la catégorie État de droit, « pour les efforts déployés en vue de promouvoir l'État de droit et ses institutions par l'éducation et le plaidoyer. Grâce à des procédures judiciaires stratégiques et innovantes, étayées par des études rigoureuses, ces organisations ont fait preuve d'une persévérance exemplaire dans la promotion d'une plus grande justice individuelle, sociale et environnementale, dans des contextes où les fondements de l'État de droit sont gravement remis en cause. »

Créé par le Dr Samuel Yin, un entrepreneur taïwanais, le prix Tang, décerné tous les deux ans, compte quatre catégories : Développement durable, Sciences biopharmaceutiques, Sinologie et État de droit. Le lauréat de chaque catégorie reçoit un prix comptant de 40 millions de dollars de Taïwan (environ 1,33 million d'USD) et une bourse de recherche de 10 millions de dollars de Taïwan (environ 0,33 million d'USD). Ce prix vise à promouvoir l'interaction et la collaboration entre la culture et la recherche technologique afin de trouver la voie du développement durable pour le XXIe siècle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site officiel du prix, https://www.tang-prize.org/en/first.php

