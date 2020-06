En quoi consiste l'approche centrée sur la personne de la Chine ?

Pour mener à bien cette mission, il faudra sortir de la pauvreté 5,51 millions de personnes dans 52 comtés en un peu plus de six mois.

Les efforts de la Chine ont fourni aux personnes démunies des possibilités de mener une vie meilleure. De 2013 à 2019, plus de 93 millions d'habitants des régions rurales en Chine ont surmonté la pauvreté tandis que pendant sept années consécutives, plus de 10 millions de personnes dans le pays sont sorties de la pauvreté chaque année.

S'exprimant lors d'une visite du 8 au 10 juin dans la région autonome du Ningxia Hui au nord-ouest de la Chine, le président Xi Jinping a déclaré que le succès représente la belle tradition de la nation chinoise ainsi que la grande force du système socialiste aux caractéristiques chinoises permettant aux personnes de tous les groupes ethniques d'avancer ensemble vers une société modérément prospère à tous égards.

L'approche centrée sur la personne et la lutte contre la pauvreté

L'approche centrée sur la personne constitue le fondement de la philosophie politique de Xi. Elle fait partie des préoccupations nationales aux côtés de la lutte contre la corruption, de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du niveau de vie des habitants, mais aussi des efforts de prévention et de contrôle de la COVID-19.

Depuis qu'il est devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en 2012, Xi a déclaré à différentes reprises que « le désir du peuple d'une vie meilleure est l'objectif que nous nous efforçons de réaliser ».

« Aucun groupe ethnique minoritaire ne devrait être laissé de côté dans la construction nationale d'une société modérément prospère à tous égards », a déclaré M. Xi lors de sa visite dans la région autonome de Ningxia en juin, alors qu'il abordait la question de la réduction de la pauvreté.

Il a demandé aux responsables locaux et aux membres du Parti d'adopter une approche de développement centrée sur la personne en plaçant les intérêts des agriculteurs au premier plan pour développer des projets d'agriculture moderne et de tourisme culturel afin d'augmenter leurs revenus.

La vie des personnes passe avant tout pendant la pandémie de la COVID-19

L'approche centrée sur la personne a été fondamentale dans les efforts de prévention et de contrôle de la COVID-19 en Chine. Dès le début de l'épidémie de la COVID-19, le Comité central du PCC, dirigé par Xi, est intervenu rapidement et s'est engagé à protéger la vie et la santé des gens à tout prix.

Le gouvernement central a mobilisé des effectifs médicaux ainsi que l'équipement le plus avancé et les ressources les plus nécessaires des quatre coins du pays vers Hubei, la province la plus durement touchée.

« En quoi consiste la notion de mettre en avant les personnes ? » C'est la question rhétorique que s'est posée Xi le 22 mai lors d'une conversation avec des députés de la Mongolie intérieure le premier jour du rassemblement annuel du CNP de cette année.

« Une dizaine de professionnels de la santé ont méticuleusement pris soin d'un patient pendant des dizaines de jours et lui ont finalement sauvé la vie. Tant de gens ont travaillé ensemble pour sauver un seul patient. Voilà en substance ce que l'on veut dire par "faire tout ce qu'il faut" (pour sauver des vies) », a déclaré Xi en se référant au cas d'un patient âgé de 87 ans atteint de la COVID-19 relayé par le docteur Luo Jie, lui-même député de la province du Hubei au 13e CNP.

« Nous sommes prêts à sauver des vies à tout prix. Peu importe l'âge des patients et la gravité de leur état, nous n'abandonnons jamais », a déclaré M. Xi.

Pendant la pandémie de la COVID-19, les professionnels de la santé du monde entier ont appris que les personnes âgées sont les plus difficiles à traiter et ont besoin des ressources médicales les plus sophistiquées. La Chine a accordé à tous les patients un traitement égal, quels que soient leur âge ou leurs moyens financiers.

Le document de travail du gouvernement de cette année indique que l'économie chinoise a affiché une croissance négative au premier trimestre 2020, mais qu'il s'agissait d'« un prix qui valait la peine d'être payé » pour endiguer la COVID-19 et sauver des vies.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=w4_Px0PE3-c

SOURCE CGTN