En vue du lancement de SymbioLife® Satylia® en Allemagne, TargEDys et SymbioPharm concluent un partenariat exclusif

LONGJUMEAU, France, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- TargEDys et SymbioPharm ont signé un accord de marketing exclusif et de distribution dans le cadre du lancement de SymbioLife® Satylia® en Allemagne. Le nouveau complément alimentaire basé sur le probiotique de nouvelle génération Hafnia alvei HA4597 sera disponible à compter de janvier 2023.

SymbioLife® Satylia® est un probiotique de précision dont le mécanisme d'action est caractérisé au niveau moléculaire : il augmente en effet la sensation de satiété grâce à la protéine ClpB produite par Hafnia alvei HA4597. La protéine ClpB imite naturellement l'hormone de satiété humaine alpha-MSH. D'après une étude clinique menée auprès de 230 adultes en surpoids, l'augmentation du sentiment de satiété augmente les chances de réussir à perdre du poids. Ce principe naturel exploité par SymbioLife® Satylia® est une solution à la fois primée, novatrice, naturelle, fiable et efficace de gérer son poids.

Grégory Lambert, PDG de TargEDys : « Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de cette nouvelle collaboration. Les probiotiques de SymbioPharm figurent dans le top 3 du marché allemand. SymbioPharm a mis au point l'un des premiers produits pharmaceutiques probiotiques au monde. Grâce aux connaissances de l'équipe sur les entérobactéries probiotiques, leur position forte auprès des médecins et des pharmacies, ainsi que les synergies avec les probiotiques et les diagnostics, ils sont le partenaire idéal pour ce produit hautement scientifique ».

Juergen Eck, Co-PDG et Directeur technique de SymbioPharm :

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec TargEDys. Nous avons hâte de travailler ensemble sur une nouvelle ère de probiotiques fondés sur des preuves. Avec le probiotique breveté Hafnia alvei HA4597, son mécanisme d'action biologique et des études exceptionnelles, nous avons les moyens d'offrir une solution efficace aux problèmes croissants d'obésité et de santé métabolique. En tant que pionniers de la recherche sur le microbiome et les probiotiques médicaux, nous sommes fiers de contribuer nous aussi à façonner l'introduction de probiotiques de précision basés sur la connaissance ».

À propos de SymbioPharm

SymbioPharm GmbH est un pionnier de la recherche sur le microbiome et des probiotiques basés sur la connaissance depuis 1954. SymbioPharm a pour mission de préserver la santé et de guérir certaines maladies grâce aux bactéries probiotiques, et plus particulièrement en tirant profit de l'effet biologiquement pur des bactéries naturelles. À cet effet, elle mène divers recherches sur le microbiome humain et développe des approches thérapeutiques microbiologiques innovantes. L'entreprise dispose d'un site de production à la pointe de la technologie et propose une expertise complète allant du diagnostic, avec l'Institut de microécologie, aux solutions innovantes.

www.symbiopharm.de

À propos de TargEDys®

TargEDys® est une biotech française spécialisée dans le développement de solutions nutraceutiques par le biais d'interventions sur le microbiome. L'entreprise s'appuie sur 15 années de recherche sur le microbiote menées au sein de laboratoires académiques. Le portefeuille de TargEDys® est principalement consacré au surpoids, à la dénutrition et à la santé mentale. L'entreprise se base sur le concept de souches préciBiomiques soutenues par un mécanisme d'action moléculaire et des études in vivo.

www.targedys.com

Contact:

Arnaud Faure & Nina Vinot

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1956913/TargEDys_SymbioPharm_Logo.jpg

SOURCE TargEDys