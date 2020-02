Enapter révèle son nouvel électrolyseur, l'EL 2.1

« Nous sommes très proches de l'objectif d'efficacité du METI pour 2030, 10 ans plus tôt : nous produisons un kilogramme d'hydrogène avec 4,4 kW/Nm3 », annonce Sebastian-Justus Schmidt, Chairman d'Enapter, qui ajoute : « Avec une demande croissante de 200 à 4 000 tonnes d'hydrogène en 2020, à 300 000 tonnes en 2030, les systèmes décentralisés sans coût de transport de l'hydrogène feront toute la différence. »

Avec un EL 2.1 plus compact, les intégrateurs peuvent déployer ces électrolyseurs modulaires dans toutes sortes d'applications, telles que le stockage d'énergie, le Power-to-X, le ravitaillement ou d'autres utilisations industrielles. Grace à sa consommation moins gourmande en énergie, l'efficacité énergétique et le rapport efficacité-prix deviennent bien plus intéressants pour les utilisateurs.

Enapter dévoile également la toute dernière version de son logiciel de gestion énergétique (Energy Management System, EMS), qui simplifie et accélère davantage l'intégration des modules. L'EL 2.1 est le premier système qui utilise nativement l'EMS, permettant d'intégrer l'électrolyseur dans n'importe quelle configuration. Le logiciel rend les systèmes énergétiques plus efficaces, fiables et durables grâce aux avancées en matière de connectivité, d'analyse des données et de gestion des flux et à une sécurité de classe industrielle via l'Enapter Cloud. M. Schmidt est confiant : « L'hydrogène et le concept japonais Société 5.0 vont de pair. L'autonomie basée sur les Big Data, l'IA et l'IdO pilotera l'infrastructure énergétique de l'hydrogène. Notre approche d'électrolyseur modulaire défini par logiciels jouera un rôle », ajoute-t-il.

Enapter présentera l'EL 2.1 du mercredi 26 février au vendredi 28 février à l'occasion du FC Expo au stand W20-78, West Hall 4F.

À propos d'Enapter

Enapter est une société primée. Elle fabrique des générateurs d'hydrogène ultra-efficaces et modulaires à l'aide de l'électrolyse à membrane échangeuse d'anions (AEM, Anion Exchange Membrane). Sa technologie fondamentale fait ses preuves depuis 10 ans. L'AEM est au cœur du remarquable électrolyseur étant à la fois compact et économique. Les générateurs d'hydrogène Enapter sont utilisés à l'échelle internationale dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, les télécommunications, le chauffage et d'autres applications. Enapter est présent en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie. Enapter prévoit d'ouvrir son bureau au Japon à la mi-2020. https://www.enapter.com/

