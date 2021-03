Enate e Tech Mahindra anunciam importante parceria estratégica para oferecer automação inteligente em escala para os clientes

Fundada em 2017 por Kit Cox, que também é CEO global da Enate, a RPO da Enate oferece uma plataforma de gestão Lite BPM, gestão de fluxo de trabalho e de mão de obra para ajudar a aumentar as eficiências e agilizar as operações entre os funcionários humanos e as tecnologias futuras de trabalho, como automação de processos robóticos, plataformas de reconhecimento óptico de caracteres, tecnologias PNL/IA/ML etc. Essa parceria permitirá que os clientes ampliem seu ecossistema de automação inteligente, aumentando a eficiência da força de trabalho humana/robô em diferentes provedores de tecnologia de automação.

George Mundassery, diretor global de automação e inteligência artificial da Tech Mahindra, disse: "Estamos testemunhando a demanda de muitos de nossos clientes por uma solução que administre fluxos de trabalho em diferentes tecnologias de automação, que facilite a governança da interação humano/robô e que ofereça automação de ponta a ponta. Essa parceria se alinha com nossa estrutura NXT.NOW e, juntamente com a inovadora plataforma de terceirização de processos de recrutamento da Enate, possibilitaremos a transformação digital e atenderemos às necessidades em constante evolução do cliente."

Uday Jose, diretor administrativo da Enate India, disse: "Com a experiência da Tech Mahindra na execução de grandes programas de transformação multi-geo e a tecnologia da Enate para apoiar e simplificar a automação em escala empresarial, estamos empolgados com o fato de que isso impulsionará a próxima onda de geração de valor e economia que as empresas agora buscam, além da automação de processos robóticos. A tecnologia de orquestração da Enate amplia o ecossistema de automação inteligente, alavancando os recursos de fluxo de trabalho leve, gestão de processos de negócios e gestão da força de trabalho híbrida desenvolvidos especificamente para a eficiência e integração humana e digital."

Sobre a Enate

A Enate é uma plataforma SaaS de orquestração de processos robóticos, com sede no Reino Unido e um escritório na região da APAC na Índia. A Enate combina recursos de gestão de Lite BPM, fluxo de trabalho e mão de obra para unir todos os membros da equipe humana e/ou tecnologias de automação em uma única estrutura.

A plataforma pode ser implementada em semanas e permite a entrega de serviços a partir de várias localidades. A Enate foi nomeada Hot Vendor 2019 pela HFS Research e inclui entre seus clientes marcas como Mizuho, uma empresa global de bancos, entre outros nomes como Capgemini e Capita, além de uma das Big Four (quatro maiores empresas de consultoria: Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, Ernest&Young e KPMG).

