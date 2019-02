Encerramento da Oferta Pública de Aquisição da Gol Finance para Todas e Quaisquer 8,875% Senior Notes com vencimento em 2022

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") da sua subsidiária Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance") para todas e quaisquer US$91.533.000,00, em montante principal agregado, Senior Notes em circulação com vencimento em 2022, remuneradas a 8,875% ao ano ("2022 Notes") (144A CUSIP No. / ISIN 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP No. / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86) encerrou-se às 17h00, horário da Cidade de Nova Iorque, do dia 31 de janeiro de 2019 ("Horário de Encerramento"). No Horário de Encerramento, ofertas válidas foram recebidas no que tange a aproximadamente US$13.460.000, em montante principal agregado, das 2022 Notes (excluídas as 2022 Notes sujeitas aos procedimentos de garantia de entrega), o que representa aproximadamente 15% das 2022 Notes.

Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro da Gol, mencionou que "A participação na Tender Offer de titulares representando aproximadamente 15% das 2022 Notes demonstra que o mercado está muito confortável com o risco GOL, bem como positivo com relação aos desenvolvimentos futuros da Companhia."

A Gol Finance espera aceitar para pagamento em 5 de fevereiro de 2019 todas as 2022 Notes que foram devidamente ofertadas (ou em relação aquelas em que uma Notificação de Garantia de Entrega, devidamente preenchida e assinada, tenha sido entregue), antes ou até o Horário de Encerramento.

Esse comunicado à imprensa possui fins exclusivamente informacionais e não constitui uma oferta para a aquisição ou solicitação de uma oferta para vender quaisquer das 2022 Notes ou qualquer outro título mobiliário. Nos termos da legislação aplicável, a Gol Finance poderá postergar o aceite para compra, e o pagamento, das 2022 Notes que foram devidamente ofertadas antes ou até o Horário de Encerramento.

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.