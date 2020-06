Encerrou-se 4º Congresso Mundial de Inteligência com resultados frutíferos

TIANJIN, China, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A cerimônia de encerramento para 4º Congresso Mundial de Inteligência tem "IA e Amor" como o tema. Gong Ke, presidente de Organizações de Engenharia de Federação Munidal(WFEO, em sigla inglês) e presidente do Instituto Chinês da Nova Geração para Estratégias de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, presidiu o evento, trocando comentários com convidados sobre pensamentos humanistas e ciências e tecnologias, respondendo as perguntas sobre as transformações sociais a serem realizadas na 4ª Revolução da Indústria, dirigida pela inteligência artificial. Ele também compartilhou idéias com os participantes sobre as contribuições de inteligência artificial para o controle e prevenção da pandemia, o auxílio na erradização da pobreza, o desenvolvimento sustentável e da economia inteligente circular.