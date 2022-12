Encontro anual do IFF (Fórum Internacional de Finanças) oferece uma análise aprofundada da inflação global juntamente com recomendações para atingir a estabilidade financeira

CANTÓN, China, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Especialistas financeiros trataram sobre grandes desafios e propuseram soluções para os problemas que o sistema financeiro enfrenta na reunião anual da IFF que começou em 2 de dezembro.

Zhang Xiaoling, CEO da HuaAn Fund Management, disse em uma mesa redonda na reunião anual da IFF que o sistema financeiro global atual é amplamente sólido, no entanto, a inflação se tornou um grave problema.

Não há crise econômica global a curto prazo

De acordo com o recém-lançado relatório global de finanças e desenvolvimento do IFF 2022, a inflação continuará em 2023, apesar do aperto das políticas monetárias pelos bancos centrais em todo o mundo. Mais economias emergentes podem ter dificuldades para lidar com suas dívidas como resultado do aperto das condições financeiras internacionais. No entanto, a maioria dos participantes disseram acreditar que as ameaças sistêmicas de curto prazo ao sistema financeiro mundial não se materializarão.

O ambiente inflacionário atual apresenta riscos e desafios

Domenico Siniscalco, o vice-presidente da IFF, o vice-presidente da Morgan Stanley e o ex-ministro da economia e finanças da Itália, disseram que as cadeias de suprimentos globais estão sendo minadas por fatores geopolíticos, e que o crescimento regional lento e a tendência às economias protecionistas ou isolacionistas estão exacerbando a inflação. Ele acrescentou que a gestão de riscos precisa ser bem executada pelos bancos centrais.

Henny Sender, ex-diretor administrativo da BlackRock, observou que a política fiscal é crucial para a estabilidade financeira e que o efeito transbordamento dos aumentos da taxa de juros pelo Fed representa dificuldades em todo o mundo.

Chang Soon-Young, presidente da Midas Asset, disse que a inflação crescente dificulta que as empresas retenham talentos em muitos países. As pressões inflacionárias estão tornando os investidores de risco e empresas de capital privado cada vez mais cautelosos, com a descoberta de novas fontes de financiamento se tornando uma prioridade devido ao aumento dos custos de financiamento.

As práticas da China podem ser um exemplo para o resto do mundo

De 2013 a 2021, a contribuição da China para o crescimento econômico global representou uma média de 38,6%. De janeiro a setembro deste ano, a taxa de inflação da China foi de 2%. As razões pelas quais a China foi capaz de manter alto crescimento e baixa inflação foram uma boa colheita agrícola e a estabilidade dos preços de energia, de acordo com o vice-presidente do IFF, Zhou Hanmin. A China serve como um excelente exemplo para a estabilidade da economia global.

Os palestrantes também enfatizaram a importância da cooperação global. Zhou Hanmin disse que a cooperação global traz benefícios a todos.

