Encore Medical Education annonce la publication des nouvelles officielles Best of SABCS®, qui présentent un résumé des résultats des essais clés du programme SABCS® 2022

Les nouvelles officielles Best of SABCS® fourniront des résumés vidéo quotidiens d'experts ainsi que des diapositives de présentation originales des essais les plus importants sur le cancer du sein pour les oncologues du monde entier.

SAN ANTONIO, 2er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Encore Medical Education , société d'enseignement médical basée aux États-Unis, lancera l'édition 2022 du programme de nouvelles officielles Best of SABCS® du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) 2022 à partir du 7 décembre.

SABCS News Highlights 2022

Ce programme de nouvelles officielles SABCS® a touché plus de 5 000 professionnels de la santé en 2021, provenant de plus de 50 pays. « Excellent résumé des nombreuses présentations du SABCS®. C'est une conférence tellement dense que ces présentations sommaires sont presque obligatoires », a déclaré un utilisateur qui s'est inscrit au programme en 2021. « Les présentations figurant dans ces nouvelles traitent de sujets scientifiques actuels abordés par des experts du domaine. Les résultats les plus récents sont également présentés, ce qui donne un bon aperçu des progrès potentiels dans le domaine clinique », a déclaré un autre utilisateur inscrit.

Un corps professoral de haut niveau présentera ses idées clés avec des diapositives originales sélectionnées à partir des principaux essais du #SABCS22, notamment :

Les résultats de l'essai RxPONDER

Une mise à jour de l'essai TAILORx

de l'essai Les résultats primaires de l'essai randomisé de phase II RIGHT Choice

Les résultats de l'essai RIO-US B-12 TALENT

Les résultats de l'essai de phase III CAPItello-291

Les résultats de survie globale de l'étude EMERALD

Les résultats de l'essai multidose de phase 2 SERENA-2

Et bien d'autres…

Les premières vidéos d'experts seront disponibles à partir du 7 décembre à 16 heures, heure centrale (GMT -6). Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'adresse https://bestofsabcsnews.com/#/home/register et recevez par e-mail des mises à jour quotidiennes sur les avancées les plus pertinentes dans le domaine du cancer du sein.

Les nouvelles officielles Best of SABCS® sont destinées à tous les professionnels de la santé, y compris les médecins universitaires et privés et les chercheurs impliqués dans le cancer du sein en oncologie médicale, chirurgicale, gynécologique et radiologique, ainsi que les défenseurs des patients et autres professionnels de la santé concernés.

À propos des programmes de nouvelles officielles Best of SABCS®

Le San Antonio Breast Cancer Symposium®, qui en est à sa 45e édition, est la plus grande conférence pour les professionnels de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique sur le cancer.

Les programmes Best of SABCS® offrent aux professionnels l'occasion de découvrir les recherches et les avancées les plus récentes dans le domaine du cancer du sein et d'en discuter avec des collègues et des leaders d'opinion clés ayant accès aux présentations et aux affiches originales.

Pour en savoir plus sur les possibilités des programmes Best of SABCS®, veuillez contacter Encore Medical Education LLC à l'adresse [email protected]

