Encore Medical Education anuncia publicação do 'Official Best of SABCS® News Highlights', resumindo os principais resultados dos estudos apresentados no SABCS® 2022

Criado para oncologistas em todo o mundo, o 'Best of SABCS® News Highlights' incluirá resumos diários em vídeo apresentados por especialistas, bem como slides originais dos ensaios mais importantes sobre câncer de mama.

SAN ANTONIO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Encore Medical Education, uma empresa de educação médica sediada nos EUA, anunciou que irá lançar, a partir de 7 de dezembro, o 'Best of SABCS® News Highlights', um programa que visa cobrir os principais destaques do Simpósio sobre Câncer de Mama de San Antonio (SABCS®) de 2022.

SABCS News Highlights 2022

Em 2021, o programa 'SABCS® News Highlights' alcançou mais de 5000 profissionais de saúde em mais de 50 países. "Uma excelente recapitulação da ampla variedade de apresentações do SABCS®. A conferência é tão densa que esses resumos das apresentações são quase obrigatórios", disse um usuário que se inscreveu no programa de 2021. "Nas apresentações incluídas nos destaques, especialistas na área discutem assuntos científicos importantes. O programa também apresenta resultados atualizados de vários ensaios, fornecendo informações muito importantes sobre potenciais avanços clínicos", disse outro usuário registrado.

Um especialista de renome apresentará suas principais conclusões com slides selecionados dos principais estudos do #SABCS22, incluindo:

Resultados do estudo RxPONDER

Uma atualização do estudo TAILORx

estudo Resultados preliminares do estudo randomizado de Fase II RIGHT Choice

Resultados do estudo RIO-US B-12 TALENT

Resultados do estudo de Fase III CAPItello-291

Resultados globais de sobrevida do estudo EMERALD

Resultados do estudo multidose de Fase II SERENA-2

E muitos outros...

Apresentados por especialistas, os primeiros destaques em vídeo estarão disponíveis às 16h00 (GMT -6 horas) de 7 de dezembro. Para receber atualizações diárias por e-mail sobre os avanços mais relevantes no tratamento do câncer de mama, inscreva-se em https://bestofsabcsnews.com/#/home/register.

O programa 'Best of SABCS® News Highlights' destina-se a todos os profissionais de saúde - incluindo médicos e pesquisadores acadêmicos e privados envolvidos no câncer de mama, das áreas de oncologia médica, cirúrgica, ginecológica e radiológica - bem como a defensores dos pacientes e a outros profissionais de saúde.

Sobre os programas 'Best of SABCS®'

O Simpósio sobre Câncer de Mama de San Antonio®, agora em sua45ª edição, é a principal conferência para profissionais de pesquisa oncológica básica, translacional e clínica.

Fornecendo acesso às apresentações e cartazes originais, os programas 'Best of SABCS®' oferecem aos profissionais de saúde a oportunidade de ver e discutir com colegas e líderes de opinião as pesquisas e avanços mais atuais na área do câncer de mama.

Para obter informações sobre as oportunidades dos programas 'Best of SABCS®', entre em contato com aEncore Medical Education LLC através do e-mail [email protected]

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A49ituFmMVw&feature=youtu.be

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1959278/SABCS_Logo.jpg

FONTE Encore Medical Education

