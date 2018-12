Encore Medical Education va publier les dernières nouvelles du programme Best of SABCS®, provenant du symposium 2018 de San Antonio sur le cancer du sein (SABCS®)

SAN ANTONIO, December 2, 2018 /PRNewswire/ --

Encore Medical Education va publier les dernières nouvelles du programme « Best of SABCS® » qui mettent en exergue les principales conclusions présentées lors de la 41e édition du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) - Symposium de San Antonio sur le cancer du sein -, qui aura lieu du 4 au 8 décembre 2018 à San Antonio, Texas, États-Unis. Le site web en anglais des nouvelles du « Best of SABCS®» (http://www.bestofsabcsnews.com) couvrira chaque jour les éléments marquants des actualités vidéo officielles des experts, portant sur des essais cliniques essentiels dans différents domaines, notamment :

Les résultats de l'essai TAILORx Psoriasis

Les principaux résultats de l'étude KATHERINE

Les résultats en termes d'efficacité de l'étude CIBOMA/2004-01_GEICAM/2003-11

RAPID : un essai randomisé d'irradiation partielle accélérée du sein par radiothérapie conformationnelle (3D-CRT)

Le bilan de l'année

L'analyse intermédiaire de l'étude randomisée SUCCESS C

L'incidence de la chirurgie du cancer du sein sur la qualité de vie : résultats à long terme de l'essai E5103

Les rides et le vieillissement de la peau

Et bien d'autres sujets…

Vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant sur http://www.bestofsabcsnews.com. Les actualités vidéo officielles des experts seront disponibles à compter du 6 décembre 2018, 16 h, heure avancée du centre (UTC -6).

D'autres programmes locaux des nouvelles du Best of SABCS® seront disponibles sur https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ en 2018, à savoir :

Le programme des actualités Best of SABCS ® en allemand

en allemand Le programme des actualités Best of SABCS ® en espagnol

en espagnol Le programme des actualités Best of SABCS® en japonais

À propos des programmes Best of SABCS®

Le San Antonio Breast Cancer Symposium®, qui en est actuellement à sa 41e édition, est la conférence la plus importante pour les professionnels de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique sur le cancer. Il est réputé pour présenter les dernières données sur le cancer du sein provenant du monde entier.

Best of SABCS® est un programme officiellement sous licence qui offre les présentations et les affiches de l'évènement annuel SABCS®. Les programmes Best of SABCS® offrent aux professionnels qui ne peuvent pas se rendre à San Antonio la possibilité de partager des expériences et de débattre des recherches et des progrès les plus récents en termes de cancer du sein avec leurs confrères et les principaux leaders d'opinion.

Pour en savoir plus sur les possibilités de parrainage, veuillez contacter Encore Medical Education LLC, l'agent exclusif du SABCS® pour la diffusion internationale du contenu de cette rencontre annuelle, en écrivant à lidia.martin@encoremeded.com

