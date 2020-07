Encuentra24 und OLX Group schließen sich in Zentralamerika zusammen

In Panama, Costa Rica und El Salvador werden das bereits bestehende Encuentra24 und die lokalen OLX-Plattformen unter der Marke Encuentra24 fusioniert. In Guatemala wird die lokale OLX-Plattform unter der Marke Encuentra24 eingeführt und mit dieser zusammengelegt. Encuentra24 wird die neuen lokalen Geschäftstätigkeiten in allen vier Ländern zusätzlich zu seinen bestehenden Geschäften in anderen zentral- und lateinamerikanischen Ländern leiten.