Encuesta da a conocer que muchos norteamericanos no pueden cubrir el pago de sus cuentas o gastos inesperados, además de la falta de educación financiera importante

1 Los premios Refinitiv Lipper Fund se basan en la calificación Lipper Leader for Consistent Return, que es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo calculada a 36, 60 y 120 meses. Las calificaciones de fondos Lipper Leaders no constituyen y no pretenden constituir un asesoramiento financiero o una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar algún título de alguna entidad en alguna jurisdicción. Para obtener más información, visite lipperfundawards.com. Lipper Fund Awards de Refinitiv, ©2020 Refinitiv. Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia. El premio se basa en una revisión de la rentabilidad ajustada al riesgo de 39 empresas en el 2016, 36 en el 2017, 35 en el 2018 y 2019, y 30 para el 2020. El premio pertenece solo a los fondos mutuos TIAA-CREF en la categoría activos mixtos. Sin tales exenciones, las calificaciones podrían ser más bajas. Los resultados pasados no garantizan el desempeño futuro. Para obtener información sobre desempeño actual, clasificaciones y propuestas, visite TIAA.org.