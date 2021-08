Encuesta de FAU: Los Floridanos Apoyan los Requisitos de Vacunación para Empleados, pero Tienen Opiniones Divididas respecto de la Voz de los Padres sobre el Uso de Máscaras para Niños de Edad Escolar.

BOCA RATON, Fla , 19 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La mayoría de los Floridanos apoyan a los empleadores que requieren que los trabajadores estén vacunados contra el COVID-19, pero los que respondieron a la encuesta tenían opiniones divididas en cuanto a la decisión de los padres sobre el uso de máscaras para sus hijos en las escuelas: esto conforme a una encuesta en todo el Estado que incluyó a 500 residentes y que fue realizada por la Iniciativa de la Encuesta sobre Economía y Negocios de la Universidad Florida Atlantic (FAU BEPI).

En estos momentos en que la cepa denominada "Delta", que es altamente contagiosa, está surgiendo a través del Estado de la Florida ("Sunshine State"), los residentes están a favor de que las empresas impongan sus requisitos de vacunación, ya sea ordenando que algunos o todos sus empleados se vacunen, o que éstos provean comprobante de vacunación. Sesenta y cinco por ciento de los que respondieron a esta encuesta están a favor de que las empresas presionen a sus empleados a que se vacunen, mientras que el 30 por ciento se oponen a esta decisión, y el 5 por ciento de los mismos no están seguros al respecto.

Florida ha sido el punto focal de un debate nacional sobre el mandato de uso de máscaras en las escuelas. Si bien el 66 por ciento de los que contestaron a la encuesta están de acuerdo con la recomendación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) respecto de que los estudiantes, empleados y maestras usen máscaras en las escuelas públicas, este apoyo no se mostró tan firme en lo que respecta al derecho de los padres de tomar la decisión sobre sus niños. Solamente el 51 por ciento se mostraron a favor, el 40 por ciento se opusieron y el 9 por ciento no estaban seguros al respecto.

Los resultados de la encuesta muestran que entre los 131 padres de niños entre las edades de 12 y 18 años, aproximadamente el 76 por ciento de estos padres señalaron que sus niños ya habían recibido por lo menos una dosis de la vacuna COVID-19, o la recibirán, mientras que el 24 por ciento manifestaron que no piensan vacunar a sus niños.

Más aún, el 85 por ciento de los 118 padres de niños entre los 6 y 11 años de edad señalaron que aceptarán que sus hijos reciban la vacuna si ésta es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration), mientras que el 11 por ciento no lo harán, y el 4 por ciento no están seguros.

"Al incrementarse los casos de COVID-19 en la Florida, la mayoría de los Floridanos están a favor de los requisitos para detener el COVID-19, y los padres están ansiosos por vacunar a sus niños", manifestó Mónica Escaleras , Ph.D., Directora de FAU BEPI en la Escuela de Negocios .

Una vasta mayoría de los que contestaron a la encuesta están a favor de que se requiera prueba de vacunación a los pasajeros de líneas aéreas (un 68 por ciento), a los pasajeros de cruceros (un 70 por ciento), y a los admiradores de eventos deportivos y espectáculos (un 61 por ciento). En cuanto a exigir prueba de vacunación a clientes dentro de restaurantes, el porcentaje de aprobación fue el más bajo (un 53 por ciento).

La encuesta fue llevada a cabo desde el 12 de Agosto hasta el 16 de Agosto. El margen de error fue de +/-4,38 por ciento. Los resultados de la encuesta y las tabulaciones cruzadas se encuentran disponibles en https://tinyurl.com/yjd3xl73

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214770/bepi_at_florida_atlantic_university_logo.jpg

FUENTE Florida Atlantic University Business and Economics Polling Initiative

SOURCE Florida Atlantic University Business and Economics Polling Initiative