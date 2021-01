Encuesta nacional encuentra retraso en la detección del cáncer de cuello uterino y en la información para las hispanas y afroamericanas

El cáncer de cuello uterino es el único cáncer ginecológico para el cual existe una prueba de detección: la prueba de Papanicolaou. No obstante, las afroamericanas e hispanas continúan teniendo las tasas de incidencia más altas de cáncer de cuello uterino y las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas (3,2 y 2,4 por 100.000 respectivamente) por cáncer de cuello uterino. Un estudio reciente de La Fundación para la Salud de las Américas y la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (La Alianza), encontró que una mayor proporción de mujeres hispanas (13,5%) nunca se han hecho una prueba de Papanicolaou, en comparación con las afroamericanas (11,7%) y las mujeres blancas que no son hispanas (5,9%). Consulte la figura a continuación.

Dadas las tasas de cáncer de cuello uterino entre las mujeres hispanas, es preocupante que tengan menos probabilidades que las mujeres blancas y afroamericanas que no son hispanas (NH), de que un proveedor de atención médica les hable sobre la prueba de Papanicolaou o el VPH. Además, las mujeres afroamericanas NH son las que tienen menos probabilidades de que un proveedor de atención médica les hable sobre el cáncer de cuello uterino. Un hallazgo preocupante fue que entre las mujeres que se han hecho una prueba de Papanicolaou, las mujeres hispanas reciben su primera prueba de Papanicolaou a edades posteriores, con un 9,1% de las mujeres hispanas que se hacen su primera prueba de Papanicolaou por encima de los 30 años, en comparación con el 7,2% y el 6,2% de las mujeres afroamericanas NH y blancas NH, respectivamente (consulte la figura a continuación.

El estudio también sondeó a los proveedores de salud sobre sus posiciones con respecto a la detección y al cáncer de cuello uterino. Encontró que el 99% de los proveedores dicen que, con muy pocas excepciones debido a la edad de la paciente o al nivel de actividad sexual, las mujeres deben hacerse pruebas de Papanicolaou y VPH. Además, el 96% de los proveedores dicen que es beneficioso realizar ambos en la misma visita y solo el 18% dice que la detección del VPH es suficiente por sí sola para detectar el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, es crucial que todas las mujeres adultas se realicen una prueba de detección de cáncer de cuello uterino con pruebas de Papanicolaou y VPH, y especialmente para que esta información llegue a las comunidades hispanas y afroamericanas.

Declaración de metodología. NORC en la Universidad de Chicago llevó a cabo el Estudio de Cáncer Cervical en nombre de La Fundación para la Salud de las Américas y La Alianza Nacional para la Salud Hispana utilizando el Panel AmeriSpeak® de NORC y el panel de participación en línea de no probabilidad de Dynata para las fuentes de muestra. El estudio también utilizó el panel de proveedores de salud de Dynata para entrevistar a los médicos de cabecera y obstetras. El estudio obtuvo una muestra representativa de mujeres blancas que no son hispanas, Afroamericanas e hispanas de entre 21 y 65 años y una muestra de proveedores de atención médica para medir opiniones y actitudes con respecto al cáncer de cuello uterino, la prueba de Papanicolaou, la detección del VPH y las vacunas contra el VPH. AmeriSpeak®, es un gran panel basado en probabilidades financiado y operado por NORC en la Universidad de Chicago. La encuesta de diciembre incluyó 1900 entrevistas: 534 mujeres blancas que no son hispanas (de 21 a 65 años), 587 mujeres Afroamericanas (de 21 a 65 años), 470 mujeres hispanas (de 30 a 65 años) y 309 mujeres hispanas (de 21 a 29 años). Para el estudio de proveedores de atención médica se recopilaron 558 entrevistas.

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud Hispana (La Alianza) es la principal fuente de información basada en la ciencia de la nación y un defensor confiable de la salud de los hispanos en los Estados Unidos cuya misión de lograr una mejor salud para todos. Para obtener más información, visítenos en www.nuestrasalud.org

La Fundación para la salud de las Américas (HAF por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental nacional 501(c)(3) con sede en los Estados Unidos, que se esfuerza por mejorar y promover la salud de las personas y las familias en sus comunidades. www.buenasaludparatodos.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428450/Graph_spanish_large.jpg

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

Related Links

http://www.healthyamericas.org



SOURCE National Alliance for Hispanic Health