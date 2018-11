Endor (EDR) wordt vermeld op OKEx's eerste partnerbeurs CoinAll

BEIJING, 16 november 2018 /PRNewswire/ -- CoinAll (www.coinall.com), OKEx's eerste partnerbeurs, heeft aangekondigd dat Endor vermeld zal worden op de beurs. Endor is een gereputeerd protocol dat gebruik maakt van een AI-voorspellingstechnologie. EDR-stortingen zijn nu mogelijk. De handel is om 17:00 uur op 14 november (HKT, UTC+8) van start gegaan. Om de vermelding van EDR op CoinAll te vieren, heeft EDR een campagne gelanceerd. Tijdens de promotieperiode, kunnen handelaren EDR storten en handelen om 6 BTC te winnen.

Na jaren van onderzoek bij MIT, heeft Endor de "Google van voorspellende analyses" uitgevonden, en biedt het geautomatiseerde AI-voorspellingen voor bedrijven. Toonaangevende banken, grote retailbedrijven en Fortune 500-bedrijven zoals Coca-Cola en Mastercard hebben Endor gebuikt om het gedrag van consumenten te voorspellen, data-gedreven beslissingen te nemen en de omzet te verhogen.

Het Endor-protocol is 's werelds eerste voorspellingsprotocol, wat een ecosysteem mogelijk maakt dat geautomatiseerde, accurate, betaalbare en censuurresistente AI-voorspellingen maakt voor de lange staart van bedrijven en het protocol werkt volledig met gecodeerde gegevens. Het EDR-token is het exclusieve betaalmiddel voor diensten op het Endor-protocol.

Onlangs zijn de beraadslagingen van de Congressional Blockchain Caucus eindelijk onthuld in het rapport: "The Impact of Blockchain for Government: Insights on Identity, Payments, and Supply Chain". [De gevolgen van blockchain voor de overheid: inzichten in identiteit, betalingen en toeleveringsketen] Endor viel op tussen de nieuwste projecten vermeld in dit rapport, als zijnde een voorbeeldige manier waarop tokens gebruikt kunnen worden om de ware macht van decentralisatie te realiseren.

Rapport:

http://businessofgovernment.org/sites/default/files/The%20Impact%20of%20Blockchain%20for%20Government.pdf

Als 's werelds eerste op de gemeenschap gebaseerde autonome beurs, gebruikt CoinAll de geavanceerde en veilige technologie van OKEx, inclusief het toonaangevende systeem voor het matchen met inkooporders, de digitale activaportefeuille, en een systeem voor fondsafwikkeling. CoinAll deelt het enorme gebruikersbestand van OKEx, bestaande uit meer dan 20 miljoen gebruikers. Alle OKEx-accounts kunnen gebruikt worden om in te loggen op CoinAll en om zonder verdere registratie te handelen.

http://www.coinall.com/



