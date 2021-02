endpoint Clinical annonce la nomination de Christine Hurley au poste de vice-présidente principale, Service à la clientèle

« Je suis fière de me joindre à l'équipe de direction d'endpoint pour continuer à concrétiser sa vision », a affirmé Christine Hurley , vice-présidente principale, Service à la clientèle. Tout au long de sa carrière, Me Hurley a occupé différents postes de direction au sein des secteurs des opérations et des technologies cliniques, où elle a développé une véritable passion pour la technologie de réponse interactive. Elle a dirigé la mise en œuvre de stratégies de systèmes cliniques, d'amélioration des processus et de stratégies de partenariat, où elle a collaboré avec des fournisseurs de technologies cliniques comme PAREXEL et 4G Clinical, et différentes entreprises de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, comme Vertex Pharmaceuticals, Biogen et Agios Pharmaceuticals. « Tenir compte du point de vue de nos clients dans l'organisation de nos services à la clientèle contribuera à faire en sorte de répondre en tout temps aux besoins des clients d'endpoint selon les normes de qualité les plus élevées auxquelles ils s'attendent.

Chez endpoint, nous sommes déterminés à fournir continuellement des solutions technologiques exceptionnelles appuyées par une équipe de grande qualité, a affirmé Christine Oliver , PDG. Au moment où notre organisation s'étend rapidement à l'échelle mondiale, il était tout naturel de faire appel à une dirigeante acharnée comme Christine. Elle fait la promotion d'une culture axée sur la qualité. C'est une conseillère et une professionnelle de la cohésion d'équipe passionnée. Elle a prouvé son efficacité dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies technologiques en appui aux objectifs d'affaires associés à la recherche et au développement. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe de haute direction afin de nous aider à continuer de dépasser les attentes de nos clients. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'endpoint, consultez le endpointclinical.com.

À propos d'endpoint

endpoint est un fournisseur de systèmes et de solutions de technologie de réponse interactive (IRT®) qui soutient l'industrie des sciences de la vie. Au cours de la dernière décennie, leur équipe de professionnels axés sur le client a continuellement fait évoluer leur gamme de technologies pour aider les promoteurs à réussir leurs essais cliniques. Leur solution d'IRT dynamique, PULSE ®, pour la randomisation et la gestion des patients, la gestion des sites et de l'approvisionnement en médicaments, ainsi que leur outil de pointe de gestion des fournitures cliniques, DRIVE, a prouvé qu'elle permettait d'optimiser la chaîne d'approvisionnement et de minimiser les coûts opérationnels, et d'assurer un dosage précis et en temps voulu pour les patients. endpoint est basé à San Francisco, en Californie, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. www.endpointclinical.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434995/endpoint_Clinical_personnel.jpg

Contacts :

Catherine Ditzler

Directrice marketing associée

endpoint Clinical

1-415-688-3424

E-mail : [email protected]

Related Links

https://www.endpointclinical.com



SOURCE endpoint Clinical