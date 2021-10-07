endpoint и Berlinger вместе обеспечат температурный режим для исследуемых препаратов

Компании endpoint и Berlinger начинают сотрудничество по обеспечению надлежащих температурных условий при хранении и транспортировке исследуемых препаратов

Полностью интегрированное решение для мгновенной оценки данных мониторинга температуры, собранных за 25 дней

САН-ФРАНЦИСКО и ШВЕЙЦАРИЯ, 7 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания endpoint Clinical, ведущий поставщик систем и комплексных решений на основе технологии интерактивной рандомизации (IRT®) для медико-биологической отрасли, и компания Berlinger & Co. AG, разработчик инновационных индивидуальных решений для мониторинга температуры термически чувствительных фармацевтических и медицинских изделий, объявили о начале сотрудничества с целью обеспечения полностью прозрачной истории температурного режима при хранении и транспортировке исследуемых препаратов.

«В последние годы рынок логистики для холодовой цепи при проведении клинических испытаний вырос примерно на 10%. Во многом это связано с увеличением количества исследуемых биологических препаратов и моноклональных антител. Следовательно, перебои в холодовой цепи чреваты существенными последствиями для клинических испытаний», — заявил д-р Харальд ван Верен (Harald van Weeren), менеджер сегмента клинических испытаний в компании Berlinger.

Обе компании прекрасно осознают риски управления хранением и транспортировкой термически чувствительных исследуемых препаратов, поэтому они сосредоточили свои усилия на разработке решения, которое могло бы снизить эти риски и устранить основные проблемы. К таким проблемам можно отнести ограниченную прозрачность и нехватку информации, отсутствие возможности отследить температурный режим быстро и централизовано, значительные трудозатраты, долгий срок принятия решений, длительная консолидация данных для аудита, нерациональное использование лекарств, изменение графика приема или исчезновение.

В рамках партнерства компании endpoint и Berlinger создали полностью интегрированное решение для мгновенной оценки данных мониторинга температуры, собранных за 25 дней. С его помощью расходы можно сократить до семизначных цифр, при этом оно позволяет обеспечить безопасность пациентов и быстро принимать решения благодаря полной визуализации истории температурного режима.

Среди преимуществ, которые получат пользователи данного решения, можно выделить следующие:

Обучение: меньше инструкций для сотрудников

меньше инструкций для сотрудников Обработка : сокращение времени на администрирование, ручную обработку и уменьшение количества связанных рисков

: сокращение времени на администрирование, ручную обработку и уменьшение количества связанных рисков Управление распределением препаратов: снижение риска выдачи лекарств, испорченных вследствие изменения температурного режима

снижение риска выдачи лекарств, испорченных вследствие изменения температурного режима Работа с пациентами: уменьшение количества нерезультативных посещений пациентов и повышение уровня безопасности

уменьшение количества нерезультативных посещений пациентов и повышение уровня безопасности Аудит: все данные об изменениях в температурном режиме хранятся в единой системе

все данные об изменениях в температурном режиме хранятся в единой системе Лекарственные средства: сокращение объема отходов продукции при проведении клинических исследований

«Для компании endpoint безопасность пациентов всегда была одним из главных приоритетов. Проводится все больше медицинских исследований, логистика для холодовой цепи приобретает все большее значение. Мы осознаем, насколько важно обеспечить бесперебойную работу цепочки поставок, а также отсутствие сбоев в температурном режиме при хранении и транспортировке исследуемых препаратов. Мы рады сотрудничать с компанией Berlinger для создания и интеграции решения подобных проблем», — отметил Джефф Рубесин (Jeff Rubesin), старший директор по стратегии развития продукции компании endpoint Clinical.

Информация о компании endpoint

Компания endpoint является поставщиком систем и комплексных решений на основе технологии интерактивной рандомизации (IRT®) для медико-биологической отрасли. На протяжении последнего десятилетия ее клиентоориентированная команда специалистов непрерывно совершенствует свой комплекс технологий с целью содействия заказчикам клинических испытаний в получении успешных результатов. Разработанные ими динамическая IRT-система PULSE® для рандомизации и ведения пациентов, управления работой исследовательских центров и организации поставок лекарственных препаратов и ультрасовременное инструментальное средство организации поставок исследуемых препаратов DRIVE зарекомендовали себя в плане максимального повышения эффективности функционирования логистических цепочек и минимизации операционных издержек, а также обеспечения своевременного и точного введения препаратов пациентам. Компания endpoint, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (шт. Калифорния), имеет свои представительства в США, ЕС и странах Азии. www.endpointclinical.com

Информация о компании Berlinger

Berlinger — независимая швейцарская компания с давними семейными традициями, которая специализируется в разработке инновационных индивидуальных решений для мониторинга температуры термически чувствительных фармацевтических и медицинских изделий, а также оборудования для допинга-контроля, способного обеспечить безопасное хранение и транспортировку образцов мочи и крови спортсменов.

Компания Berlinger появилась в 1865 году и занималась производством ткацкого оборудования. За годы развития она превратилась в ведущего международного производителя оборудования для допинг-контроля и вошла в тройку лидеров на рынке решений для контроля температуры.

Более подробная информация о компании представлена на официальном веб-сайте по адресу: https://www.berlinger.com/usa/.

Контактная информация:

Monica Holt (Моника Холт)

Менеджер по маркетинговым коммуникациям

endpoint Clinical

эл. почта: [email protected]

Barbara Hoefelmayr (Барбара Хёфельмайр)

менеджер по маркетингу

Berlinger

+41 71 982 86 02

эл. почта: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1654012/endpoint_Logo.jpg

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http://www.endpointclinical.com



SOURCE endpoint Clinical