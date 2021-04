endpoint wprowadza ConnectionPOINT™ - program partnerski ukierunkowany na przyspieszenie osiągania wyników i rozwój medycyny poprzez najnowszej generacji interfejs technologiczny eClinical

„Pomimo iż oficjalnie dopiero rozpoczynamy program partnerski, to w rzeczywistości już od ponad dekady współpracujemy z najlepszymi w swojej klasie dostawcami technologii eClinical, którzy pomagają zmieniać przyszłość opracowywania leków" – powiedział Ryan Keane , dyrektor ds. handlowych endpoint. - Podejmując się zobowiązania do tworzenia relacji i technologii przez tak długi czas, nauczyliśmy się, że wspólnie można zajść znacznie dalej, jednocześnie napędzając branżę, a także osiągnąć założone wspólne cele, a następnie wyjść poza nie. ConnectionPOINT stanowi zwieńczenie tego sukcesu. Rozwiązanie to daje sponsorom pewność, że tradycyjnie rozbieżne systemy różnych dostawców usług eClinical nie tylko płynnie komunikują się ze sobą, ale także przesuwają granice szybkości i wydajności danych, które nie istnieją w obecnym ekosystemie eClinical".

Zasadniczą misją ConnectionPOINT jest utrzymywanie trwałej, skalowalnej infrastruktury pomiędzy siecią silnych, sprawdzonych partnerstw wspierających biznes i technologię eClinical opartych na zasadach tworzenia możliwości, stymulowania innowacji i harmonizacji dostaw w całym ekosystemie.

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań dla tych strategicznych sojuszy jest ożywienie w dostosowaniu technologii i linii usług, które są zwykle postrzegane jako odrębne, nieodzowne w ich własnych kategoriach, a jednocześnie mają dobrze znane powiązania z przeszłości – jednak obecnie są gotowe do tworzenia nowych, przełomowych możliwości. Poniżej prezentujemy wypowiedzi niektórych partnerów endpoint na temat już dostrzeżonych korzyści płynących z ConnectionPOINT oraz osiągnięć płynących z ich dotychczasowej technologii łączącej się z IRT endpoint:

„Po spotkaniu przedstawicieli TSS i endpoint, które miało na celu zbadanie, co nasze organizacje mogą wspólnie osiągnąć w tej branży, od razu wiedzieliśmy, że możliwe jest dokonanie czegoś znacznie wykraczającego poza proste sukcesy w zakresie dotychczasowych rozwiązań, takich jak podstawowe monitorowanie przesyłek – powiedział Evan Hahn , wiceprezes na Amerykę Północną w firmie TSS, należącej do czołówki światowych dostawców technologii i usług w zakresie monitorowania temperatury. - Wszystkie rozmowy na każdym szczeblu prowadzone pomiędzy endpoint a TSS – od prezesów, poprzez zespoły techniczne, aż po dział rozwoju biznesu – szybko zaowocowały koncepcją określającą, jak daleko możemy się posunąć i przygotować tę część naszego otoczenia na zmiany nadchodzące w branży i rosnące zapotrzebowanie na dane w czasie rzeczywistym oraz współdzielenie funkcji związanych z monitorowaniem temperatury. Oczywistym było, że endpoint i TSS szybko stworzą praktyczny, oczekiwany fundament zintegrowanego podejścia. Następnie przeszliśmy do następnej generacji dwukierunkowej integracji w czasie rzeczywistym, która funkcjonuje od poziomu przesyłki do poziomu produktu, ma zastosowanie do inwentaryzacji w miejscu instalacji, jak również do standardowych potrzeb wysyłkowych, i jest gotowa do działania na wszystkich obszarach, na których dostępne są możliwości tworzone przez bezprzewodową technologię monitorowania. Dokładnie tak zrobiliśmy. Tak prosta droga do wyznaczonego celu nie jest możliwa bez ścisłej współpracy obu organizacji".

„eSource DDC, jedna z kilku dostępnych możliwości bezpośredniego gromadzenia danych (DDC) w ramach systemu encapsia®, jest obiecująca dla branży jako samodzielna opcja, jednakże jej główną zaletą jest uproszczenie złożonego ekosystemu technologii i usług związanych z badaniami klinicznymi. Z tego względu ponad dwa i pół roku temu wykorzystaliśmy dynamiczną architekturę encapsia wraz z metodą hiperintegracji stosowaną przez endpoint, wspólnie dążąc do precyzyjnego połączenia systemów w jedno kompleksowe rozwiązanie, skierowane zarówno do ośrodków, jak i kierowników badań – mówi Temitope Keyes , dyrektor wykonawczy w Cmed Technology. - Zespoły encapsia i endpoint zaprezentowały ogromne zaangażowanie w budowanie współpracy, sukces klienta, innowacje technologiczne i przywództwo w branży, co przekłada się na naszą wzajemną zdolność do skutecznego oferowania wysoce zharmonizowanego zestawu systemów. Gwarantujemy intuicyjne i bezproblemowe rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia klinicznego i przepływu pracy operacji klinicznych, zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie wykorzystujące dynamiczne dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego".

Spektrum możliwości obejmuje elementy od głębokiej interakcji produktów do nowych modeli biznesowych – i wymaga wszystkich wyżej wymienionych.

„Systemy i narzędzia stworzone przez nasze firmy są często ściśle związane z protokołami i zależą od potrzeb sponsora. W rezultacie placówki są często zmuszone do nauki niezliczonych aplikacji, jak również do zarządzania związanymi z nimi poświadczeniami logowania i pamiętania o nich – zauważa Rick Malone , kierownik ds. rozwoju biznesu w McCreadie Group. - Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą zespołom farmaceutycznym na elastyczność w wykonywaniu obowiązków w preferowanym przez nie trybie pracy, jednocześnie spełniając charakterystyczne dla danego protokołu potrzeby sponsora. Cieszymy się, że możemy współpracować z podobnie myślącym partnerem, jakim jest endpoint, który dostrzega połączenie potrzeb ośrodka z potrzebami sponsora poprzez naszą >>oryginalną<< integrację jako korzyść dla wszystkich zaangażowanych stron. McCreadie Group i endpoint poświęciły ponad rok na opracowanie rozwiązania, które znacznie usprawni funkcjonowanie placówek, a jednocześnie zapewni sponsorom poprawę integralności i terminowości danych".

„W takim samym stopniu, w jakim stanowi to obietnicę wykorzystania zbiorowej wiedzy, atutów i oczywistych korzyści płynących z bezpośredniej współpracy pomiędzy partnerami, przyznajemy, że jednocześnie jest wyzwaniem dla tych, którzy dołączają do tej społeczności – mówi Vincent Puglia, starszy dyrektor ds. sojuszy strategicznych endpoint. - Stałe zaangażowanie, prowadzenie intensywnych rozmów, przełamywanie barier, proponowanie nowych modeli biznesowych i ciągłe pytanie >>co dalej?<< oraz >>co jeszcze możemy zrobić?<< stanowią poważne zobowiązanie. To rozwiązanie nie sprawdzi się dla wszystkich, jednakże dla tych, którzy podejmą się misji ConnectionPOINT, korzyści są nie do przecenienia".

endpoint

endpoint jest dostawcą technologii interaktywnych odpowiedzi (IRT®), który wspiera branżę nauk biologicznych. W ostatnim dziesięcioleciu ukierunkowany na potrzeby klienta zespół stale rozwijał swój pakiet rozwiązań, aby pomóc sponsorom osiągnąć sukces w badaniach klinicznych. Dynamiczne rozwiązanie IRT firmy pod nazwą PULSE ® do randomizacji i zarządzania pacjentami, zarządzania ośrodkami badań i dostawami leków, oraz DRIVE, najnowocześniejsze narzędzie do zarządzania dostawami w badaniach klinicznych, pozwoliły na maksymalne wykorzystanie łańcucha dostaw i ograniczenie kosztów operacyjnych oraz zapewnienie terminowego i dokładnego dawkowania dla pacjentów.

