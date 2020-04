Energia do Bem: Energisa cria movimento de combate ao Covid-19

Atençao, no texto "Energia do Bem: Energisa cria movimento de combate à Covid-19" enviado nesta sexta-feira (3), às 13h00, a informação sobre o número de estados onde a empresa opera estava incorreta. A energisa está presente em 11 estados.

Segue abaixo o texto corrigido:

Empresa mobilizou parcerias para desenvolver ações articuladas com o poder público e vai investir R$ 5 milhões;



Ações incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, soluções e obras elétricas em equipamentos públicos de saúde;



Portal Energia do Bem terá 100 mil vagas para cursos à distância e acesso a conteúdo da Unesco.

RIO DE JANEIRO, 3 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de ajudar no combate à pandemia de Covid-19, o Grupo Energisa criou o movimento Energia do Bem. Trata-se de uma rede de atuação orgânica, que já reúne 13 parceiros, todos empenhados em viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença. As iniciativas incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social.

"Essa crise é diferente de tudo o que já vivemos e não podíamos ficar alheios. Estamos nos unindo a diversos parceiros para fazer diferença especialmente nos 11 estados em que atuamos como distribuidores de energia. Queremos que o Energia do Bem gere uma onda de energia positiva que ajude a atravessarmos esse momento", afirma o presidente da empresa, Ricardo Botelho.

O Grupo Energisa investirá R$ 5 milhões no movimento. Os recursos serão aplicados nos 11 estados onde a empresa atua, em diversas frentes mapeadas. Uma primeira iniciativa já foi feita por meio de uma doação de 11 ventiladores pulmonares para Unidades de Tratamento Intensivo de Minas Gerais e Sergipe, e uma nova leva de doação de aparelhos também já está em curso para os outros estados. Além disso, no Acre, seis aspiradores portáteis já foram disponibilizados ao Hospital da Criança para pacientes com baixa imunidade seguirem em tratamento em casa, liberando leitos para pacientes de Covid-19.

O movimento também está montando uma operação logística para que equipamentos desse tipo que se encontram quebrados, essenciais nos casos mais graves da doença, possam ser consertados nas oficinas do Senai. "Já mapeamos 448 ventiladores que precisam de conserto em Minas, Sergipe, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estamos levantando as necessidades em outros estados para levar para os centros de manutenção do Senai. "Queremos ações orgânicas e dinâmicas, mas articuladas com as necessidades do poder público em cada localidade", afirma a Vice-Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa, Daniele Salomão.

Entre os parceiros envolvidos no movimento estão Confederação Nacional da Indústria (CNI), IEL – Instituto Euvaldo Lodi, Sesi/Senai e Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata (MG). A Unesco fez uma curadoria de conteúdos educativos para o portal.

Soluções e obras elétricas

Na área técnica, as obras na rede elétrica para garantir e ampliar a capacidade de atendimento de hospitais foram colocadas em um sistema de fast track. Em Jaci-Paraná, localidade que fica a 100 km de Porto Velho (RO), uma UPA foi ligada à rede elétrica em quatro dias.

O projeto também prevê o uso de parte da verba de publicidade para divulgar dicas de saúde e prevenção do contágio. Nos municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) nos estados atendidos pelas distribuidoras, parte dessa comunicação será feita por carros de som. "A ideia é aproveitar a nossa capilaridade no interior do Brasil para combater a pandemia. Atendemos a 20 milhões de pessoas e faremos o que for possível para que as mensagens importantes cheguem a todos eles. É um ativo muito importante nesse momento", completa Botelho.

Atenção aos idosos e a categorias cujas atividades foram restringidas

A Energisa abrirá nos próximos dias uma campanha de voluntariado com financiamento coletivo para auxiliar instituições de atendimento aos idosos. Para cada 1 real doado pelos colaboradores, a empresa doará mais 1 real, até R$ 500 mil. Cada unidade de negócio selecionará as entidades que desejam apoiar nos 11 estados.

"Nesse momento, as ações precisam de muito mais escala para chegar a quem precisa. Esse modelo de arrecadação de recursos, que une colaboradores, clientes e a empresa, também já é uma prática em algumas das nossas distribuidoras. O que estamos fazendo é disseminar a iniciativa para todas as unidades do Grupo", completa Daniele Salomão.

Portal Energia do Bem

Uma das principais frentes do movimento será o portal do movimento Energia do Bem. Ele concentrará informações de utilidade pública sobre a prevenção contra a contaminação pelo vírus e o andamento das ações realizadas.

A Unesco fez uma curadoria dos conteúdos de sua Biblioteca Digital, de domínio público, que terão links diretos por meio do portal. "O portal será uma janela para os materiais sugeridos pela organização. Vamos destacar algumas coleções sobre educação midiática, um tema prioritário no momento em que as pessoas são confrontadas com informações de todos os lados, nem sempre confiáveis", afirma Daniele Salomão.

O Instituto Efort, parceiro do Grupo Energisa em ações de eficiência Energética, está desenvolvendo jogos educativos sobre o Covid-19 que entrarão na plataforma junto com outros que já são utilizados no programa Nossa Energia. Já o Polo Audiovisual da Zona da Mata, outro parceiro da Energisa, vai usar a plataforma Samba Tech para levar seus filmes às casas das pessoas durante o isolamento social.

Capacitação para o novo cenário e educação pela eficiência energética

A educação também será contemplada no Energisa do Bem. Em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Senai, foram disponibilizadas 100 mil vagas em cursos de educação à distância voltados a competências técnicas transversais e à indústria 4.0, como Empreendedorismo, Educação Ambiental, Inteligência Artificial, entre outros. Também está com acesso liberado a grande parte do seu material didático, incluindo a Estante Virtual de Livros Didáticos, que soma 1.150 volumes. Já o Sesi disponibilizou mais de 17 mil objetos educacionais no Portal Sesi Educação. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), por sua vez, tem disponíveis cursos de curta duração nas áreas de gestão, liderança, Lean Office e gestão de projetos, por exemplo.

