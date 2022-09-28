Energica, дочерняя компания Ideanomics, поставит электромотоциклы для предстоящего саммита G20 на Бали

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), специализирующаяся на ускорении коммерческого внедрения электромобилей (EV), сегодня объявила о том, что ее дочерняя компания Energica предоставит 88 мотоциклов EsseEsse9+ для предстоящего саммита G20 на Бали (Индонезия). Это крупнейший на сегодняшний день заказ компании Energica, стоимость которого оценивается почти в 2 млн долларов.

Ideanomics’ subsidiary Energica will deliver 88 EsseEsse9+ motorcycles for the November G20 Summit in Bali, Indonesia which will be used by the Indonesian police force to escort all international government delegates. This is the company’s largest single order to date.

«Когда делегаты G20 прибудут на Бали, их встретит и будет сопровождать эскорт на мотоциклах Energica. Это означает, что первым впечатлением делегации по прибытии будут высокоэффективные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, — заявила глава компании Energica Motor Company Ливия Цеволини (Livia Cevolini). — Надеюсь, что эти впечатления сохранятся в памяти каждого делегата на протяжении всего саммита и во всех обсуждениях, касающихся изменения климата и транспорта».

Индонезийская национальная полиция будет использовать мотоциклы Energica для сопровождения всех международных правительственных делегатов, присутствующих на саммите. Индонезия станет первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет эксплуатировать парк электромотоциклов, демонстрируя свое лидерство в области климата и прогресс в выполнении своего обязательства вывести 2 миллиона электромобилей на дороги к 2025 году.

Компания Energica подписала соглашение с компанией UTOMOCORP, одной из ведущих в Индонезии компаний розничной и дистрибьюторской торговли транспортными средствами. Обе компании планируют поставить мотоциклы индонезийской полиции в начале ноября.

«Компания UTOMOCORP гордится тем, что она может поставить индонезийскому правительству самый передовой электромотоцикл для использования полицией. Компания Energica предлагает испытанное качество и технологии; это согласуется с приверженностью компании UTOMOCORP обеспечению качественной и передовой продукции за счет современных разработок. Это начальный этап, и я надеюсь, что в будущем мы сможем поставлять больше как продукции для широкой публики, так и спецтехники», — заявил глава компании UTOMOCORP Денни Утомо (Denny Utomo).

Компании Ideanomics и Energica совместно внедрили новый мотоцикл Experia, расширили глобальную сеть дилерских представительств и производственные мощности компании Energica, а также запустили подразделение Energica Inside для ускорения процесса электрификации большего числа отраслей.

«С момента приобретения контрольного пакета акций компании Energica в 2021 году наша цель заключалась в том, чтобы помочь ей расширить свои производственные и дистрибьюторские возможности, — заявил президент компании Ideanomics Mobility Робин Маки (Robin Mackie). — Сегодня мы видим, как окупается совместно проделанная работа. Energica является единственной компанией, способной удовлетворить такой большой спрос на высококачественные и высокопроизводительные электрические мотоциклы».

Компания Ideanomics решает непростую проблему электрификации парка транспортных средств за счет объединения высокоэффективных электромобилей, зарядной инфраструктуры и финансовых решений под одной крышей. Компания рассматривает Energica в качестве флагманского инструмента для рынка двухколесного транспорта и стремится помогать ей расти и развивать новые каналы поступления доходов. Это включает в себя расширение присутствия компании Energica в регионе АСЕАН за счет учреждения компании Treeletrik в качестве партнера по послепродажному обслуживанию и стратегического партнера по продажам.

Информация о компании Ideanomics

Ideanomics — международная группа, имеющая простую миссию: ускорение коммерческого внедрения электромобилей. Объединив под одной крышей транспортные средства, зарядные и финансовые решения, мы являемся универсальным партнером, необходимым для упрощения процесса перехода на парк электромобилей и его эксплуатации. Для получения информации о компании Ideanomics следите за новостями в социальных сетях @ideanomicshq или посетите веб-сайт https://ideanomics.com.

Положение о «безопасной гавани»

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Контактная информация:

Ideanomics, Inc.

Тони Склар (Tony Sklar), старший вице-президент по отношениям с инвесторами

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Теодор Рольфвонденбаумен (Theodore Rolfvondenbaumen), директор по коммуникациям

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1908694/Ideanomics_subsidiary_Energica_to_deliver_88_EsseEsse9_motorcycles_for_G20_Summit.jpg

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