Energica, дочерняя компания Ideanomics, поставит электромотоциклы для предстоящего саммита G20 на Бали
Sep 28, 2022, 18:34 ET
НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), специализирующаяся на ускорении коммерческого внедрения электромобилей (EV), сегодня объявила о том, что ее дочерняя компания Energica предоставит 88 мотоциклов EsseEsse9+ для предстоящего саммита G20 на Бали (Индонезия). Это крупнейший на сегодняшний день заказ компании Energica, стоимость которого оценивается почти в 2 млн долларов.
«Когда делегаты G20 прибудут на Бали, их встретит и будет сопровождать эскорт на мотоциклах Energica. Это означает, что первым впечатлением делегации по прибытии будут высокоэффективные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, — заявила глава компании Energica Motor Company Ливия Цеволини (Livia Cevolini). — Надеюсь, что эти впечатления сохранятся в памяти каждого делегата на протяжении всего саммита и во всех обсуждениях, касающихся изменения климата и транспорта».
Индонезийская национальная полиция будет использовать мотоциклы Energica для сопровождения всех международных правительственных делегатов, присутствующих на саммите. Индонезия станет первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет эксплуатировать парк электромотоциклов, демонстрируя свое лидерство в области климата и прогресс в выполнении своего обязательства вывести 2 миллиона электромобилей на дороги к 2025 году.
Компания Energica подписала соглашение с компанией UTOMOCORP, одной из ведущих в Индонезии компаний розничной и дистрибьюторской торговли транспортными средствами. Обе компании планируют поставить мотоциклы индонезийской полиции в начале ноября.
«Компания UTOMOCORP гордится тем, что она может поставить индонезийскому правительству самый передовой электромотоцикл для использования полицией. Компания Energica предлагает испытанное качество и технологии; это согласуется с приверженностью компании UTOMOCORP обеспечению качественной и передовой продукции за счет современных разработок. Это начальный этап, и я надеюсь, что в будущем мы сможем поставлять больше как продукции для широкой публики, так и спецтехники», — заявил глава компании UTOMOCORP Денни Утомо (Denny Utomo).
Компании Ideanomics и Energica совместно внедрили новый мотоцикл Experia, расширили глобальную сеть дилерских представительств и производственные мощности компании Energica, а также запустили подразделение Energica Inside для ускорения процесса электрификации большего числа отраслей.
«С момента приобретения контрольного пакета акций компании Energica в 2021 году наша цель заключалась в том, чтобы помочь ей расширить свои производственные и дистрибьюторские возможности, — заявил президент компании Ideanomics Mobility Робин Маки (Robin Mackie). — Сегодня мы видим, как окупается совместно проделанная работа. Energica является единственной компанией, способной удовлетворить такой большой спрос на высококачественные и высокопроизводительные электрические мотоциклы».
Компания Ideanomics решает непростую проблему электрификации парка транспортных средств за счет объединения высокоэффективных электромобилей, зарядной инфраструктуры и финансовых решений под одной крышей. Компания рассматривает Energica в качестве флагманского инструмента для рынка двухколесного транспорта и стремится помогать ей расти и развивать новые каналы поступления доходов. Это включает в себя расширение присутствия компании Energica в регионе АСЕАН за счет учреждения компании Treeletrik в качестве партнера по послепродажному обслуживанию и стратегического партнера по продажам.
Информация о компании Ideanomics
Ideanomics — международная группа, имеющая простую миссию: ускорение коммерческого внедрения электромобилей. Объединив под одной крышей транспортные средства, зарядные и финансовые решения, мы являемся универсальным партнером, необходимым для упрощения процесса перехода на парк электромобилей и его эксплуатации. Для получения информации о компании Ideanomics следите за новостями в социальных сетях @ideanomicshq или посетите веб-сайт https://ideanomics.com.
Положение о «безопасной гавани»
Любые заявления, включенные в настоящий пресс-релиз и не содержащие описания исторических фактов, могут представлять собой прогностические заявления по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, с внесенными в него поправками, и статьи 21E Закона о торговле ценными бумагами 1934 года, с внесенными в него поправками, включая заявления об ожидаемых сроках подачи отчета по форме 10-K, способности компании восстановить соответствие требованиям Nasdaq для сохранения листинга и смежных вопросов. Прогностические заявления часто можно определить по использованию таких прогностических терминов, как «считает», «ожидает» или аналогичных выражений, связанных с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности. Любые заявления о перспективах, содержащиеся в настоящем документе, основаны на текущих ожиданиях, но подвержены рискам и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных, включая, помимо прочего, риски и неопределенность, связанные с неспособностью компании подать отчет по форме 10-K в соответствии с ожидаемыми сроками и другими факторами риска, время от времени обсуждаемыми в документах, подаваемых Компанией на рассмотрение в SEC. Эти и другие факторы более подробно описываются и рассматриваются в документах Компании, представленных на рассмотрение в SEC, включая, помимо прочего, последние отчеты Компании по форме 10-K и форме 10-Q. Компания прямо отрицает наличие каких-либо намерений или обязательств по обновлению этих прогностических заявлений, за исключением тех, что требуются по законодательству.
Контактная информация:
Ideanomics, Inc.
Тони Склар (Tony Sklar), старший вице-президент по отношениям с инвесторами
1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018
[email protected]
Теодор Рольфвонденбаумен (Theodore Rolfvondenbaumen), директор по коммуникациям
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1908694/Ideanomics_subsidiary_Energica_to_deliver_88_EsseEsse9_motorcycles_for_G20_Summit.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg
SOURCE Ideanomics
Share this article