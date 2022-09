Energica, dcérska spoločnosť firmy Ideanomics, poskytne elektrické motocykle pre nadchádzajúci samit G20 na Bali

NEW YORK, 29. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics( Nasdaq: IDEX), globálna spoločnosť zameraná na urýchlenie komerčného prijatia elektrických vozidiel (EV) dnes oznámila, že jej dcérska spoločnosť Energica poskytne 88 motocyklov EsseEsse9+ pre nadchádzajúci samit G20 na Bali v Indonézii. Ide o najväčšiu jednotlivú objednávku spoločnosti Energica a jej hodnota je takmer 2 milióny USD.

Ideanomics’ subsidiary Energica will deliver 88 EsseEsse9+ motorcycles for the November G20 Summit in Bali, Indonesia which will be used by the Indonesian police force to escort all international government delegates. This is the company’s largest single order to date.

„Keď na Bali prídu delegáti G20, privíta a eskortuje ich bezpečnostná jednotka na motocykloch Energica. To znamená, že ich prvý zážitok bude pozorovanie vozidiel s nulovými emisiami a vysokým výkonom v akcii," zmienil sa Livia Cevolini, generálny riaditeľ spoločnosti Energica Motor Company. „Dúfam, že každý delegát si ponesie túto skúsenosť počas samitu a vo všetkých diskusiách o klimatických zmenách a doprave."

Indonézska národná polícia (Poiri) použije motocykle Energica na eskortovanie všetkých medzinárodných vládnych delegátov, ktorí sa samitu zúčastnia. Indonézia sa stane prvou krajinou v ázijsko-pacifickom regióne, ktorá bude prevádzkovať vozový park elektrických motocyklov, čím preukáže svoje vedúce postavenie v oblasti klímy a pokrok v plnení svojho záväzku uviesť na vozovky 2 milióny elektrických vozidiel do roku 2025.

Spoločnosť Energica podpísala dohodu s UTOMOCORP, jednou z popredných indonézskych maloobchodných a distribučných spoločností. Tieto dve spoločnosti očakávajú, že začiatkom novembra dodajú motocykle indonézskemu policajnému zboru.

„Spoločnosť UTOMOCORP je hrdá na to, že je schopná poskytnúť indonézskej vláde najpokročilejší elektrický motocykel ako vozidlo pre policajný zbor. Motocykle Energica boli testované na kvalitu a technológie a sú v súlade so záväzkom spoločnosti UTOMOCORP prinášať kvalitné a špičkové produkty súčasných technológií. Je to počiatočná fáza a dúfam, že v budúcnosti budeme môcť dodávať viac produktov pre všeobecné aj špeciálne potreby," hovorí generálny riadeteľ spoločnosti UTOMOCORP Denny Utomo.

Spoločnosti Ideanomics a Energica spoločne predstavili nový motocykel Experia, rozšírili globálnu sieť obchodných zastúpení a výrobnú kapacitu spoločnosti Energica a spustili obchodnú jednotku Energica Inside, aby pomohli väčšiemu počtu odvetví v rýchlejšej elektrifikácii.

„Odkedy sme získali väčšinové vlastníctvo spoločnosti Energica v roku 2021, naším cieľom je pomôcť rozšíriť ich výrobné a distribučné kapacity," povedal prezident spoločnosti Ideanomics pre mobilitu, Robin Mackie. „Dnes vidíme, že práca, ktorú sme spoločne odviedli, sa vyplatila - Energica je jedinou spoločnosťou, ktorá je schopná spracovať takú veľkú objednávku na vysokokvalitné, vysokovýkonné elektrické motocykle."

Spoločnosť Ideanomics rieši zložitosť elektrifikácie vozového parku spojením vysokovýkonných elektrických vozidiel, nabíjacej infraštruktúry a riešení financovania pod jednou strechou. Spoločnosť vníma motocykel Energica ako vlajkové vozidlo pre trh s dvoj-kolesovými vozidlami a zaviazala sa pomáhať spoločnosti rásť a rozvíjať nové príjmové toky. To zahŕňa posilnenie pôsobnosti spoločnosti Energica v regióne ASEAN zriadením spoločnosti Treeletrik ako partnera pre popredajnú podporu a strategického obchodného partnera.

O spoločnosti Ideanomics

Ideanomics je globálna skupina s jednoduchým poslaním: urýchliť komerčné zavádzanie elektrických vozidiel. Spojenie vozidiel, riešenia nabíjania a financovania pod jednou strechou z nás robí komplexného partnera, ktorý je potrebný na zjednodušenie prechodu na akýkoľvek park elektrických vozidiel a jeho prevádzku. Ak chcete držať krok s Ideanomics, sledujte spoločnosť na sociálnej sieti @ideanomicshq alebo navštívte stránku https://ideanomics.com

Výhľadové vyhlásenie

Akékoľvek vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe, ktoré neopisujú historické skutočnosti, môžu predstavovať výhľadové vyhlásenia v zmysle oddielu 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov a oddielu 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov, vrátane vyhlásení týkajúcich sa očakávaného načasovania podania formulára 10-K a schopnosti spoločnosti znovu dosiahnuť súlad s požiadavkami Nasdaq pre pokračovanie kótovania a súvisiace záležitosti. Tieto výhľadové vyhlásenia sú často identifikované použitím terminológie zameranej na budúcnosť, ako napríklad „verí", „očakáva" alebo podobných výrazov, ktoré zahŕňajú známe a neznáme riziká a neistoty. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia uvedené v tomto dokumente sú založené na súčasných očakávaniach, ale podliehajú rizikám a neistotám, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od uvedených, vrátane rizík a neistôt súvisiacich s tým, že spoločnosť nepodala formulár 10-K v očakávanom termíne, a ďalších rizikových faktorov, o ktorých sa z času na čas diskutuje v dokumentoch spoločnosti pre komisiu SEC. Tieto a ďalšie faktory sú identifikované a podrobnejšie opísané v dokumentoch komisie SEC, vrátane najnovšieho formulára 10-K a formulára 10-Q spoločnosti. Spoločnosť výslovne odmieta akýkoľvek zámer alebo povinnosť aktualizovať tieto výhľadové vyhlásenia inak ako to vyžaduje zákon.

Kontakty:

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP pre vzťahy s investormi

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Theodore Rolfvondenbaumen, riaditeľ komunikácie

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1908694/Ideanomics_subsidiary_Energica_to_deliver_88_EsseEsse9_motorcycles_for_G20_Summit.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

SOURCE Ideanomics