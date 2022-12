Energica, filial de Ideanomics, entra en los mercados de Japón y Australia

-Energica, filial de Ideanomics, refuerza su posición en la región ASEAN con su entrada en los mercados de alto valor de Japón y Australia

NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics (NASDAQ: IDEX), una empresa global centrada en acelerar la adopción comercial de vehículos eléctricos (VE), anuncia hoy que su filial Energica ha empezado a vender sus motocicletas eléctricas de altas prestaciones en Japón y Australia. El primer lote de motocicletas llegará a ambos países en el primer trimestre de 2023.

"Japón es un mercado clave para nosotros. La presencia de Energica en Japón se selló en agosto en las ocho horas del Circuito de Suzuka, donde nuestras motos fueron aclamadas por su rendimiento durante las numerosas vueltas de prueba en esta prestigiosa y mundialmente conocida carrera de resistencia", afirmó Livia Cevolini, consejera delegada de Energica Motor Company. "Nuestra asociación con Estar & Co., Ltd. en enero de 2020 también ha mejorado nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuestra red de Asia-Pacífico".

Japón es un mercado prioritario para Energica, donde están matriculados casi 10,3 millones de vehículos de dos ruedas y en 2021 se vendieron más de 83.000 motocicletas de más de 250 cc, el mercado objetivo de Energica. La demanda de VE en Japón está creciendo rápidamente, impulsada por las normativas que restringen las emisiones de los vehículos y una red de recarga de VE en rápido crecimiento. Sin embargo, los OEM establecidos han introducido lentamente motocicletas eléctricas de alto rendimiento en la categoría de 250 cc. Energica actuará con rapidez para llenar este vacío y convertirse en la motocicleta eléctrica de altas prestaciones preferida por los aficionados japoneses.

En 2020, Energica estableció una asociación estratégica con Estar & Co., Ltd. para importar motocicletas a Japón. Estar & Co., Ltd. ha abierto una sala de exposición monomarca en Kobe, en la isla artificial de Rokkō Island, donde los motoristas pueden acudir a probar cualquiera de las Eva Ribelle, Ego y EsseEsse9+ de Energica. También han desarrollado una red de distribución por todo el país.

En Australia, Australian Electric Motor Co. se ha asociado con Energica para ofrecer una selección premium de motocicletas eléctricas en Australia y Nueva Zelanda. El año pasado, las ventas de motocicletas en estos dos países alcanzaron su nivel más alto en 15 años, con más de 100.000 nuevas unidades vendidas, lo que hace que estos mercados sean lucrativos para una mayor expansión de los VE.

"Ideanomics se ha comprometido a ampliar la huella de Energica en todo el mundo", afirmó Robin Mackie, consejero delegado de Ideanomics Mobility. "Esta nueva entrada en los mercados de Japón y Australia contribuirá a lo que prevemos un fuerte cuarto trimestre y un crecimiento constante de los ingresos a largo plazo".

Energica tiene un historial probado de suministro de motocicletas a clientes de toda la región ASEAN. Recientemente, la empresa se asoció con UTOMOCORP para entregar 88 motocicletas EsseEsse9+ a la Policía Nacional de Indonesia. Además, Treeletrik, filial de Ideanomics, presta asistencia posventa a Energica en la región ASEAN y ha empezado a colaborar con ella en estrategias conjuntas de ventas y marketing.

En Europa y Asia-Pacífico, Energica ha añadido 12 nuevos puntos de venta desde principios del cuarto trimestre, lo que supone un total de 130 concesionarios e importadores de Energica en todo el mundo. En lo que va de año, Energica ha vendido un 78 % más de motocicletas que en el mismo periodo del año anterior. Además, Energica ya cuenta con una importante cartera de pedidos para su nueva oferta de productos: Green Tourer Experia.

Con el apoyo constante de Ideanomics, Energica está acelerando la disrupción del mercado mundial de las dos ruedas con sus motocicletas eléctricas de altas prestaciones. La empresa también proporciona tecnología y experiencia a otras industrias a través de su unidad de negocio Energica Inside. Ideanomics está resolviendo la complejidad de la electrificación de flotas, ofreciendo a los operadores de flotas todo lo que necesitan para electrificar de forma más rápida, fácil y asequible, todo en un solo lugar.

