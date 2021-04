Énergie de fusion : ASG fabriquera le cœur magnétique du DTT de l'ENEA

Les 18 bobines supraconductrices TF, qui mesurent plus de six mètres et pèsent seize tonnes chacune, seront produites dans une période de 48 mois à l'usine ASG de La Spezia grâce à une sélection minutieuse de matériaux, de procédés de production innovants, de mesures informatisées de qualité mécanique et magnétique, de traitement des conducteurs à réaction thermique de haute technologie et de procédés de soudage à des tolérances géométriques extrêmement strictes.

La commande des 18 maxi-aimants capables de contenir et de stabiliser le plasma a été confiée à ASG Superconductors à la suite d'un appel d'offres international d'une valeur totale de 33 millions d'euros.

L'infrastructure italienne DTT sera un point central de la recherche scientifique et industrielle pour la réalisation de la fusion pour une énergie propre, fiable et durable.

La machine DTT génère de l'énergie en convertissant la chaleur dégagée par la réaction de fusion : il s'agit de comprimer un gaz de deutérium et de tritium jusqu'à former un plasma qui doit atteindre et maintenir des températures égales à 200 000 000 °C, environ 10 fois la température intérieure du soleil.

La machine DTT sera, avec ITER en France et JT-60SA au Japon, parmi les plus importants prédécesseurs de DEMO, la première centrale à fusion.

ASG a développé et construit des aimants supraconducteurs pour les plus importants projets d'énergie de fusion au cours des 40 dernières années. De plus, elle participe à de grands projets comme ITER, la plus importante collaboration internationale en matière de fusion. Sous la coordination de Fusion for Energy, ASG a participé à la production de bobines toroïdales et poloïdales.

ASG collabore également sur le thème de la fusion avec l'UKAEA, l'agence de l'énergie atomique du Royaume-Uni. Les compétences d'ASG ne se limitent pas à la fabrication d'aimants, mais comprennent également des études et des activités de conseils sur les propriétés des matériaux, la mécanique, la cryogénie, l'ingénierie industrielle et la gestion de projets tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la conception à l'installation.

Le savoir-faire acquis par ASG dans ces projets particuliers contribuera à une réelle innovation dans la vie quotidienne grâce au développement de nouveaux câbles et systèmes supraconducteurs. Ces innovations seront en effet révolutionnaires dans les processus industriels à forte consommation d'énergie et pour les réseaux électriques intelligents et futurs.

