Energy Efficiency Award 2020 : dena lance le dernier tour de la compétition

- Les inscriptions peuvent être déposées dès à présent pour quatre catégories/la recherche de projets fructueux et de concepts novateurs est lancée/remise de prix d'un montant total de 30 000 euros

BERLIN, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- La Deutsche Energie-Agentur (dena) – l'Agence allemande de l'énergie – est à la recherche de formules efficaces permettant de réduire la consommation d'énergie des entreprises et les émissions ayant un impact sur l'environnement. Elle remettra l'Energy Efficiency Award 2020 (Prix de l'efficacité énergétique 2020) aux meilleures idées présentées. Les organisations privées et publiques sont donc invitées à soumettre leurs projets et concepts au format numérique à www.EnergyEfficiencyAward.de d'ici au 15 juin 2020.

L'Energy Efficiency Award s'intéresse principalement à l'utilisation plus efficiente des ressources énergétiques dans l'industrie et à la réduction des émissions, donnant ainsi une impulsion pour la transition énergétique.

Doté d'un montant total de 30 000 euros, l'Energy Efficiency Award est financé par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie (BMWi) et parrainé par le ministre fédéral de l'économie, Peter Altmaier.

Les quatre catégories de la compétition

Toute entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, qu'elle soit allemande ou étrangère, peut déposer un ou plusieurs dossiers d'inscription pour les quatre catégories ci-après :

Voir les choses en grand

Projets d'efficacité énergétique complexes

Depuis longtemps, les entreprises mettent en œuvre des projets d'efficacité énergétique multidimensionnels exigeant de coordonner un grand nombre de mesures. Cette catégorie s'intéresse à la réflexion systématique et aux solutions intégrées.

De l'intelligent au numérique

Le large spectre de l'efficacité énergétique

Cette catégorie porte sur les mesures à faible investissement tout autant que sur les technologies matures et l'optimisation fondée sur la technologie numérique à l'aide de solutions logicielles ou de l'intelligence artificielle, par exemple dans le cadre d'un système de gestion de l'énergie.

Accomplir davantage ensemble

Des services énergétiques comme moteurs de la transition énergétique

La participation de prestataires de services se révèle particulièrement judicieuse lorsque l'ambition des idées se heurte aux limites des finances et des ressources ou au manque de savoir-faire. Cette participation peut aller de la conception, de la planification et de la mise en œuvre d'un système au financement, au contrôle et à la maintenance de ce système.

Concepts pour des entreprises au bilan carbone neutre :

des idées novatrices et de nouvelles approches pour une économie verte

La transition énergétique exige des idées novatrices. Les entreprises qui adoptent de nouvelles approches pour réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre, ou qui envisagent la transition énergétique sous un angle intersectoriel et intersystème (intégré et holistique), peuvent soumettre leurs concepts dans le cadre de l'Energy Efficiency Audience Award (prix du public pour l'efficacité énergétique). Le concept présenté doit démontrer de manière probante les mesures concrètes à introduire pour augmenter l'efficacité énergétique et/ou réduire les émissions dans le domaine de l'industrie, et marquer le jury par son caractère innovant et sa maturité commerciale.

L'ensemble des projets et concepts d'efficacité énergétique inscrits au concours seront évalués par un jury d'experts sur la base des critères d'économie d'énergie, de pertinence pour la protection du climat, de rentabilité, du niveau d'innovation et de transférabilité. Une présélection des projets finalistes nommés sera publiée début octobre 2020. Dena remettra les prix aux lauréats en novembre 2020.

Tous les renseignements sur l'inscription gratuite, le formulaire d'inscription en ligne, les réponses aux FAQ ainsi que les informations sur les lauréats des années précédentes sont disponibles sur la page www.EnergyEfficiencyAward.de

Contact pour la presse :

Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena (Agence allemande de l'énergie)

Tom Raulien,

Chausseestrasse 128 a, 10115 Berlin

Tél. : +49 (0)30 66 777-652 ;

Fax : +49 (0)30 66 777-699 ;

Courriel : [email protected] ;

Site Internet : www.dena.de

Related Links

https://www.energyefficiencyaward.de



SOURCE The German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena)