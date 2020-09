Enerjisa Uretim signe le plus important contrat de prêt lié au développement durable en Turquie

Dans le cadre de l'accord, Enerjisa Üretim bénéficiera du mécanisme de prêt lié au développement durable, l'un des instruments de dette durable qui n'a pas perdu d'élan malgré la pandémie, avec un volume total dépassant 1,5 billion de dollars américains en août. Enerjisa Uretim a également annoncé que les travaux liés à la durabilité dans deux grands domaines seront accélérés dans le cadre de l'accord. L'entreprise s'est engagée à augmenter de manière importante la part des énergies renouvelables dans son portefeuille d'investissements énergétiques et s'emploiera à atteindre les meilleures normes internationales en matière d'égalité des sexes. L'accord, qui contribuera à la réalisation des objectifs de l'entreprise pour les prochaines périodes, a renforcé l'état financier déjà solide d'Enerjisa Uretim, et a également permis à Enerjisa de renforcer sa dotation aux provisions en remplaçant les prêts à long terme.

Sept banques, dont Akbank, Garanti BBVA, Turkiye Is Bankasi, HSBC, ING, TEB et Isbank AG, offriront un financement conforme aux exigences du mécanisme de prêt lié au développement durable.

Une preuve concrète de la confiance dans les marchés de l'énergie

L'annonce conjointe faite par les banques participant au prêt était la suivante : « Cet accord est un indicateur important de notre confiance en la Turquie et les marchés énergétiques turcs. C'est une source de fierté pour nous de voir Enerjisa Uretim, le premier acteur du secteur, investir particulièrement dans le développement des énergies renouvelables, tout en générant régulièrement des liquidités aujourd'hui avec son état financier bien équilibré. » Soulignant le potentiel de la Turquie, en particulier dans les domaines éoliens et solaires, les banques ont déclaré qu'elles continueraient à soutenir les projets de développement dans ce secteur.

Une croissance continue des énergies renouvelables

İhsan Erbil Bayçöl, PDG d'Enerjisa Uretim, indique : « Enerjisa Uretim a un rendement de haute génération ainsi qu'un solide flux de trésorerie. Aujourd'hui, nous continuons à produire de l'électricité sans interruption avec nos 21 centrales, dont 56 % sont composées de ressources nationales et renouvelables... Nous accordons la plus haute priorité au maintien de la tendance croissante et à la réalisation de nouveaux investissements dans le domaine des énergies renouvelables, qui constitue également une priorité stratégique. Nous poursuivrons nos investissements et nos activités « dans le but de créer une valeur durable » en rassurant toutes les parties prenantes. Je tiens à remercier toutes les banques avec lesquelles nous avons collaboré pour la confiance qu'elles nous ont témoignée au cours de ce parcours de croissance. »

SOURCE Enerjisa Uretim