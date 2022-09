Enerkem richt zich op de aanpak van plasticafval in de oceaan

MONTREAL, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

Afval-naar-biobrandstofbedrijf belooft klimaatactie vooruit te helpen en ondersteunt de Ocean Plastics Charter bij de ministeriële bijeenkomst over Klimaatverandering, Schone Energie en Oceanen tijdens de G7

Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com ), een wereldwijd toonaangevend afval-naar-biobrandstofbedrijf en producent van chemicaliën, heeft vandaag tijdens de ministeriële G7-bijeenkomst over Klimaatverandering, Schone Energie en Oceanen in het Canadese Halifax, Nova Scotia, bekendgemaakt dat het de mogelijkheden gaat onderzoeken om plastic en ander marien afval in de oceanen aan te pakken.

Volgend op de succesvolle commerciële lancering van 's werelds eerste installatie voor afval-naar-biobrandstof in Edmonton, Alberta, die een mix van huishoudelijk afval en niet-recyclebare plastics omzet in brandstoffen en chemicaliën, zoekt Enerkem nu naar manieren om haar expertise op het gebied van koolstofrecyclingtechnologie te gebruiken voor de aanpak van de steeds groter wordende problemen veroorzaakt door plasticafval in de oceanen.

Het bedrijf is in gesprek gegaan met The Ocean Legacy Foundation, een Canadese non-profitorganisatie die terugkerende kustschoonmaakexpedities uitvoert, om manieren te vinden om vervuilde plastics te recupereren uit de oceanen voor het produceren van koolstofarme transportbrandstoffen en chemicaliën met behulp van Enerkem's disruptieve technologie.

"Onze baanbrekende technologie voor afval-naar-biobrandstof en chemicaliën pakt nu al problemen aan die te maken hebben met stedelijk afval, waaronder plastic. Met deze innovatieve samenwerking willen we kijken naar concrete lokale initiatieven om plasticafval uit de oceanen om te zetten naar waardevolle producten," zo legt Marie-Hélène Labrie, Senior Vice President, Government Affairs and Communications van Enerkem uit.

Volgens het Wereld Economisch Forum drijft er ongeveer 150 miljoen ton plastic rond in onze oceanen, en daar komt jaarlijks 8 miljoen ton bij. Ondanks het terugdringen van plasticafval en recycle inspanningen van de centrale overheid, gemeenten en gemeenschappen, zal het rondzwervende plasticafval in mariene milieus naar verwachting binnen tien jaar verdriedubbelen.

Onder de noemer 'Samenwerken aan Klimaatverandering, Oceanen en Schone Energie', onderstreept de ministeriële G7-bijeenkomst het belang van de aanpak van klimaatverandering, het verbeteren van de gezondheid van 's werelds oceanen en het transformeren van de manier waarop wij energie produceren, vervoeren en gebruiken.

Aanpak van marien afval en plasticvervuiling wereldwijd was een van de belangrijkste uitkomsten van de G7-top die vorig jaar juni werd gehouden in Charlevoix, Quebec. Tijdens de top kwamen Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie het Oceans Plastics Charter overeen. Enerkem ondersteunt dit initiatief dat is gericht op de ontwikkeling van een meer hulpbronnenefficiënte en duurzamere benadering van plasticmanagement, waaronder de toenemende mogelijkheden om plastic te benaderen als een hulpbron.

Enerkem produceert geavanceerde biobrandstoffen en duurzame chemicaliën uit afval. Haar gepatenteerde disruptieve technologie zet niet-recyclebaar, niet-composteerbaar gemeentelijk vast afval om in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemicaliën. Enerkem, gevestigd in Montreal (QC), Canada, beheert een grootschalige commerciële installatie in Alberta en een innovatiecentrum in Quebec. De installaties van Enerkem zijn gebouwd als geprefabriceerde systemen, gebaseerd op de modulaire productie-infrastructuur van het bedrijf, die wereldwijd kunnen worden ingezet. Enerkem's technologie is een goed voorbeeld van hoe een daadwerkelijk circulaire economie kan worden gerealiseerd door het diversifiëren van de energiemix en het groener maken van dagelijkse producten, en hoe tegelijkertijd een slim, duurzaam alternatief wordt geboden voor het storten en verbranden van afval.

